La angustia de Onur y Sherazade por las complicaciones en parto de su tercer hija

Halit Ergenç y Bergüzar Korel, los protagonistas de Las mil y una noches

Halit Ergenç y Bergüzar Korel blanquearon su romance en 2009 y se casaron para reafirmar su compromiso. Ellos se enamoraron mientras grababan la exitosa novela Las mil y una noches, en la que interpretaron los personajes de Onur y Sherazade. Al cumplirse más de una década de haberse convertido en marido y mujer formaron una familia con tres hijos: Alí, Han y Leyla.

El pasado 3 de noviembre nació su tercera hija. Su llegada trajo mucha felicidad a todos, pero los actores debieron atravesar un momento complicado durante el parto. Con el transcurrir de las semanas, decidieron contar su experiencia a través de las redes sociales, quizás como una manera de hacer catarsis.

Halit Ergenç y Bergüzar Korel durante el parto de su tercera hija

“La historia del nacimiento de Leyla fue única desde el primer día hasta el último. Hacia el final de la semana 40, mi médico dijo: ‘Hay una razón por la que esta niña no vino, su cordón puede estar corto”, escribió Bergüzar en su cuenta oficial de Instagram, en la que tiene 2,1 millones de seguidores. Además publicó algunas imágenes en blanco y negro en la que reflejan la angustia que vivieron.

“Después de las dolorosas 11 horas en el hospital, Leyla nació exactamente como dije: a las 10 de la mañana con un cordón corto que me impidió incluso sostenerla en mi regazo”, manifestó la actriz. Luego, reflexionó en la red social: “Nuestra hermosa niña vino mirando al cielo ¿Por qué digo esto? Cada nacimiento es diferente, cada bebé es diferente”.

"Leyla nació exactamente como dije: a las 10 de la mañana con un cordón corto que me impidió incluso sostenerla en mi regazo", dijo la actriz

Korel aprovechó para dejar un mensaje a las personas que estén atravesando por una situación similar. La actriz aconsejó que no vayan con una idea fija en su mente y que tengan un cuidado especial a la hora de elegir a un médico. Según su criterio es muy importante seleccionar a un profesional que sea experimentado y compasivo, que le dé importancia a la privacidad y ponga la salud del bebé y de la madre por encima de todo lo demás.

Por último, la artista expresó su agradecimiento al personal médico que la acompañó durante las complicaciones del embarazo. “Nos cuidaron a nosotros y a nuestros hijos como una familia antes, durante y después del nacimiento”, afirmó en su cuenta de Instagram. También dio las gracias a sus seguidores que le mandaron palabras de aliento en todo momento: “Me gustaría agradecerles sus buenos deseos, oraciones y mensajes. Todos nos dieron fuerzas”.

Bergüzar Korel en la clínica antes de dar a luz

Esta no es la primera vez que Sherazade habla de la maternidad con total sinceridad. Hace un tiempo, había revelado que debió suspender una obra de teatro que estaba preparando, Girls and Boys, ya que tuvo algunas complicaciones y los doctores le recomendaron hacer reposo. Pero, fuera de eso, todo salió tal como ella lo deseaba. “Desde el comienzo de mi embarazo experimenté un dolor insoportable y problemas primero físico y después psicológicos. Me sorprendió cómo podría sobrevivir. Mi respuesta fue obvia. Mi milagro dentro de mí”, explicó junto a ese posteo, en el que arengó a las madres a luchar por sus hijos.

“Ese día que has estado esperando por años ha llegado. Él te eligió a ti. Recordarás estos días cuando tomaste tu milagro en tus brazos y te miraste a los ojos meses después. Y tu dirás... Hicimos un gran trabajo, mi milagro”, les dijo a las mujeres que se deprimen o se estresan, queriendo cumplir con sus trabajos, sus familias y sus esposos.

