Ricardo Darín reveló qué fue lo peor que le pasó arriba del escenario: una anécdota escatológica que involucra a Arturo Puig

Ricardo Darín tiene una extensa carrera actoral tanto en cine, teatro y televisión. A lo largo de los años vivió diferentes situaciones, algunas de ellas muy divertidas. En una entrevista, el actor dio detalles de un tremendo episodio escatológico que vivió con su colega Arturo Puig cuando estaban protagonizando “El tema es el amor”, una obra de Alberto Migré.

Todo comenzó cuando el periodista Julio Leiva le consultó qué fue lo peor que le había pasado arriba del escenario. El popular artista le respondió entre risas: “Bueno, siempre llegamos a la zona escatológica. Me pasaron muchas cosas de las lindas y de las feas. Lamento que hayas pulsado la tecla de escape, pero es horrible, pero bueno, es humano”.

Además, Darín señaló a Puig como el “responsable” de esta tragedia: “Voy a obviar detalles porque recuerdo que tenemos que tener un poco de prudencia. Pero lo cierto es que yo no estaba bien, no estaba bien físicamente. Habíamos comido muy temprano en una función muy temprano a la tarde, un domingo a las tres y media de la tarde, nos iba también en el teatro, que agregaron una función más al domingo, que ya teníamos dos. Hacía calor”.

Susana Giménez junto a Ricardo Darín y Arturo Puig

El protagonista de películas exitosas como La odisea de los giles, El secreto de sus ojos y Nueve reinas explicó que con Arturo siempre tuvieron una relación de amistad de años y cuando trabajan tienen mucha complicidad, a tal punto que siempre lo hacía reír mientras estaban sobre el escenario. “La cuestión es que él (Arturo) me buscaba siempre en una escena que tenía que aparecer en una puertita arriba, y era el galán de la obra. Y aparecía con una chalina y un saco de pana negro y una música que arrancaba. Siempre el boludo hacía algo o se le enganchaba la chalina en una madera o se tropezaba con el coso, todo para que yo me tentara”, afirmó al portal Filo News.

Luego, Ricardo contó entre risas: “Entonces, ese día que tuvimos esa función tan temprano, después de almorzar, un día de tanto calor, insisto, le dije a Arturo: ‘Por favor, te pido no me hagas nada porque no me siento bien’. Me respondió: ‘No, no, no, quédate tranquilo’. Él insistió: ‘Por favor, no me siento bien, estoy descompuesto, estoy descompuesto, mal, me siento muy mal. No sé cómo voy a hacer la función’. Él le dijo: ‘Sí, sí, sí'. Pero hizo todo junto y lo que pasó es que me cagué concretamente”.

Finalmente, Darín aseguró cómo terminó la anécdota: “Vamos a hacerla corta porque es un asco pero me cagué y se lo dije. Además se lo dije porque no soy de lo que se guarda nada. Bueno, cuando él me hizo todo lo que me hizo y yo me cagué, lo miré y le dije: ‘Me cagué'. Todo esto no es necesario. Nuestros compañeros en escena era gente mayor que se miraba el ellos. Me cagué y me fui del escenario. Me fui como alguien que se cagó. Me fui caminando como un pato para afuera y él se quedó afuera de un balconcito, haciéndose el galán.

