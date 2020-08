Las románticas vacaciones de “Onur” y “Sherazade” tras once años de matrimonio

Bergüzar Korel y Halit Ergenç (Foto: Instagram @berguzarkorel)

El amor sigue intacto. Cuando Halit Ergenç y Bergüzar Korel blanquearon su romance en 2009 y se casaron, muchos dudaban que la relación pudiera llegar a buen puerto. Sobre todo, teniendo en cuenta la fama de mujeriego que arrastraba el galán turco por aquellos años. Sin embargo, la química que los había unido en la ficción Las mil y una noches como Onur y Sherazade se había trasladado a la vida real. Y hoy, a once años de haberse convertido en marido y mujer, ambos confirmaron con románticas fotos que la pareja está más sólida que nunca.

El tierno beso de Halit a Bergüzar (Foto: Instagram @berguzarkorel)

Halit y la actriz, que ya tenían a Alí de 10 años, fueron padres por segunda vez el 9 de marzo pasado, cuando Bergüzar dio a luz a Han. Y, desde entonces, se han mostrado de lo más distendidos disfrutando del mar Mediterráneo. Es que los dos son amantes de la navegación. Y, durante las últimas, Korel compartió en su cuenta de Instagram fotos en un paradisíaco resort de la costa de Bodrum, desde donde suelen salir a pasear con su yate.

Bergüzar disfrutando de un paseo en yate (Foto: Instagram @berguzarkorel)

Claro que Halit y Bergüzar no están solos, sino con sus hijos. A pesar de que la prensa de su país no deja de perseguirlos, ambos son bastante reservados con respecto a su intimidad y no suelen mostrar a los pequeños. Sin embargo, hace unas semanas la actriz subió una fotografía en la que se la veía amamantando a su bebé. Y la acompañó con un extenso texto en el que desmentía algunas notas publicadas en su país y abría su corazón hacia todas las madres que transitan por el puerperio.

Korel amamantando a su bebé en el barco (Foto: Instagram @berguzarkorel)

“Hay tanto espectáculo y tanta presión sobre las mujeres que quería escribir. Sí, di a luz a mis dos hijos con parto normal. Podría ser una cesárea ¡Esto podría deberse a mi preferencia u obligación médica, y esta maternidad no habría reducido nada! Sí, era mi mayor deseo hacer que fuera normal, pero nunca experimenté el fanatismo, ni yo ni mi médico. Lo único que importaba era llevarme a mi cachorro con buena salud”, comenzó diciendo.

La actriz turca en el mar Mediterráneo (Foto: Instagram @berguzarkorel)

Cabe recordar que, al principio de su gestación, Bergüzar había tenido que suspender una obra de teatro que estaba preparando, Girls and Boys, ya que tuvo algunas complicaciones y los doctores le recomendaron hacer reposo. Pero, fuera de eso, todo salió tal como ella lo deseaba. “Desde el comienzo de mi embarazo experimenté un dolor insoportable y problemas primero físico y después psicológicos. Me sorprendió cómo podría sobrevivir. Mi respuesta fue obvia. Mi milagro dentro de mí”, explicó junto a ese posteo, en el que arengó a las madres a luchar por sus hijos.

Bergüzar disfruta a pleno de su presente (Foto: Instagram @berguzarkorel)

“Ese día que has estado esperando por años ha llegado. Él te eligió a ti. Recordarás estos días cuando tomaste tu milagro en tus brazos y te miraste a los ojos meses después. Y tu dirás... Hicimos un gran trabajo, mi milagro”, les dijo a las mujeres que se deprimen o se estresan, queriendo cumplir con sus trabajos, sus familias y sus esposos.

La foto con la que Bergüzar le respondió a quienes hablaban de su cuerpo (Instagram: @berguzarkorel)

Días antes, Bergüzar había salido a responder los comentarios de los periodistas turcos, que insistentemente hacían referencia su físico a meses de haber parido a su segundo hijo. Y lo hizo posteando fotos de ella en bikini en las poses menos favorables, como para dejar en claro que ese es un tema que no le preocupa y que tampoco le debería preocupa a nadie más.

"No quise cansarte. Que tengas un buen verano", le dijo la actriz a quienes hablaron de su físico (Instagram: @berguzarkorel)

“El sobrepeso de la famosa actriz que trajo a su segundo hijo al mundo hace cuatro meses no pasó desapercibido”, “los esfuerzos para esconder a Bergüzar Korel, que se observó que no se había recuperado de los pesos al nacer, no funcionaron”, “esta imagen de Bergüzar Korel, que llamó la atención por su peso y celulitis después del nacimiento, fue sorprendente”, “aquellos que vieron a Bergüzar Korel, que estaba de vacaciones entre el aspecto confuso del medio ambiente, no pudieron evitar decir ‘no hay rastros de su antigua forma”, “con esta imagen, puede deslizarse por el cambio de choque de Bergüzar Korel, quien es objeto de burlas con flechas de crítica y comentarios insultantes en las redes sociales”, escribió junto a las fotos, recopilando los diferentes titulares que hacían referencia a ella. Y luego concluyó: “No quise cansarte. Que tengas un buen verano”,

