La contundente respuesta de Paula Chaves a quienes la creyeron embarazada: “Estamos mal, dejen de exigir”

Paula Chaves

“No estoy embarazada”, aclaró concluyente en sus redes sociales Paula Chaves quien ya es mamá de Olivia, Baltazar y Filipa, luego de que en los comentarios de una foto los seguidores le preguntaran si estaba esperando un hijo debido a que supuestamente el vestido le marcaba la panza.

Pero además de aclarar que no está por agrandar la familia, la mujer de Pedro Alfonso pidió dejar a un lado los estereotipos y reflexionó: “Si una panza no es chata, solo puede ser embarazo... estamos mal, relajen. Dejen de exigir y querer ver perfección en las reales”.

La respuesta de Paula Chaves a quienes le preguntaron si estaba embarazada

Es que si bien es modelo y vive de su imagen, la conductora de Bake Off que por estos días está en México trabajando con sus hijos más chicos, no tiene problema en mostrarse tal cual es e incluso suele hablar de los aspectos muchas veces no tan lindos de la maternidad, lo que suele generar todo tipo de comentarios en sus redes sociales.

Hace un tiempo en diálogo con Teleshow se refirió a los haters: “Comparto lo mío para que si a alguna le resuena lo pueda tomar y se sienta acompañada. No quiero lavar cabezas. La maternidad me despertó eso, me siento una apasionada y este año estoy haciendo un curso de doula. Si no me hubiese dedicado a esta profesión creo que sería partera. Me encanta acompañar a las mujeres en los procesos de gestación, de parto, de puerperio, siento que hay como un ámbito descuidado que no se cuenta tanto. Eso de romantizar la maternidad y que todo está bárbaro y no, es re oscura la maternidad. Nos refleja con nuestra propia sombra, con nuestra propia herida de cuando somos chicos”.

En ese sentido, había explicado que la maternidad “le revolvió muy adentro” y que pudo sanar un montón: “A veces mis amigas me dicen ‘Pau, ¿por qué buscás tan profundo?’ y bueno, es mi necesidad, no digo que sea la misma para todos. A mí me surgió así, buscar me sirvió, por ejemplo, para intentar sanar el vínculo con mi mamá porque, aunque la ame con toda mi alma y sea mi mamá, todos tenemos esa herida primal que no está muy identificada”.

Esta no fue la primera vez que la modelo que se hizo popular tras su paso por el Bailando recibió comentarios en las redes sociales que decidió responder. “Nada me va a borrar estas miradas, esta conexión única... Amo dar la teta...Un acuerdo entre mamá y bebé en el que nadie debería opinar...”, escribió alguna vez junto con una foto de su hija mayor tomando pecho y tras los comentarios negativos, hizo un descargo.

“Salvo el círculo amoroso y contenedor que nos ayude porque claro, no es fácil, es agotador, demandante, por momentos doloroso. Pero es Amor puro... beneficio a corto y largo plazo. Ojalá todas las mamás puedan contar con un entorno que les facilite y les permita amamantar en paz y no teniendo que volver a sus trabajos a los 3 meses ni soportando comentarios como ‘tu leche no lo llena’. Confiemos en nosotras... Somos poderosas, para todo”, había escritp. Pro lactancia, también tuvo que contestar mensajes desafortunados que la cuestionaban por subir una foto amamantando a Balta cuando él tenía poco más de dos años. En ese momento, eligió la ironía parra responder: “Ahhh pero si con esta te morís, llegas a ver una de Pedro tomando ¿y qué te pasa?”.

Como criticar a través de un comentario anónimo es fácil, también había recibido comentarios negativos cuando compartió fotos de su hija Filipa, ahora de poco menos de un año y medio, paseando con ella sin medias. “Debe tener los piecitos helados”; “Siempre descalza, ¿no le da frío?”; “¿Por qué ella lleva botas y la bebé ni medias?”; “No camina pero sus pies sienten calor y frío”, habían dicho unos usuarios y en ese momento Chaves prefirió no responder y seguir disfrutando de unos días de vacaciones con sus hijos y marido.

