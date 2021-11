La nueva vida de la ex Chiquititas Nadia di Cello tras el calvario que tuvo que pasar por la detención de su marido, acusado de narcotráfico

Nadia di Cello viajó a Israel tras el calvario que vivió cuando su marido fue detenido por narcotráfico

Nadia di Cello se hizo conocida en los ‘90 por ser una de las figuras de Chiquititas, la novela infantil protagonizada por Romina Yan y producida por Cris Morena. Sin embargo, hace un año el nombre de la ex actriz infantil comenzó a sonar, y no por sus labores artísticas, sino por una causa policial que pesaba contra su marido.

Fernando Migliano, su marido y papá de sus hijos Valentín y Francesca había sido detenido por narcotráfico en 2019. Pocos días después de que se conociera la noticia de la detención, Di Cello rompió el silencio a través de sus redes sociales y dijo que “un alma podrida llevó a los medios la información”, y agregó: “No logro entender por qué tanta maldad, acá hay muchas personas que estamos sufriendo por lo que pasó, que no voy a hablar. No puedo hablar porque si hablo corremos mucho riesgo mis hijos y yo. Solo les puedo decir que hay mucha mafia, gente de mierda en el mundo”.

Todo esto ocurrió cuando en un allanamiento, que se realizó en Villa Adelina y estuvo a cargo de agentes de la policía Federal y de la Bonaerense, se secuestró un Audi, una moto, una computadora, estupefacientes, alucinógenos y elementos vinculados al fraccionamiento, bolsas, papel, elementos de corte y sustancias químicas.

Nadia di Cello y Fernando Migliano

La actriz quedó sola con sus dos hijos y no podía llegar a fin de mes y mantener a su familia. Por eso, recurrió a las redes sociales para contarles a sus seguidores que necesitaba con urgencia encontrar un trabajo que le permita “seguir adelante”. “Necesito su ayuda. Estoy en una situación difícil, sobre todo económicamente. Me cansé de pedirle ayuda a todos los que conozco si saben de algún trabajo. Por eso hoy decidí pedirle ayuda a todos ustedes, que si saben de algún trabajo me tengan en cuenta, ya que necesito mantener a mis hijos y salir adelante. Gracias, los quiero!”, escribió Di Cello en sus historias de su cuenta personal de la red social Instagram junto al emoji de un corazón.

Pasado el tiempo, el calvario que vivió la pareja parece haber quedado atrás. Migliano-representado por Matías Morla- logró salir de la carcel de Olmos y ahora tiene prisión domiciliaria. La cuenta de Instagram Chusmeteando reveló que la pareja de Nadia salió en julio pasado y posee una tobillera electrónica.

Las publicaciones de Fernando Migliano y Nadia di Cello

En tanto, Nadia di Cello viajó sola a Israel para realizar un show relacionado a Chiquititas ya que es un país donde la tira tuvo un suceso impresionante y allí todo su elenco es muy querido por los fanáticos de la ficción. Un usuario le comentó a dicha cuenta que Di Cello “sigue currando” con la novela y que emprendió un proyecto en Tel Aviv.

Ella junto a su esposo habrían abierto una oficina para futuros emprendedores y dictarán cursos pensados para ellos. De hecho, en una reciente historia en la red social, Fernando escribió: “Quien lo quiera agarrar millonario sea y quien no que por Instgram lo vea. Futuros emprendedores y empresarios”. Esto se suma a las clases online de teatro que brinda la actriz y a la promoción de marcas de ropa y calzado por la misma vía. A cambio recibe regalos y dinero en efectivo.

Nadia di Cello, de 32 años, debutó en Chiquititas en 1996, donde interpretó a Nadia Cáceres, una de las chicas del hogar, hasta el 2001. También participó de Rebelde Way y de la remake del ciclo de Cris Morena Rincón de luz. Su último trabajo en la pantalla chica fue en el 2005 en El Refugio. En el 2015 volvió a la actuación, en la obra La vida prestada, con su ex compañera de novela, Jimena Piccolo. A esa obra le siguió la miniserie Santos Pecadores, con Daniela Cardona y Nazarena Vélez.

