Semana de la Lactancia Materna: las famosas que tuvieron que enfrentar críticas y derribar prejuicios por alimentar a sus bebés

“Dar de mamar”, reza fríamente la primera definición de la palabra “Amamantar” según la Real Academia Española. La segunda acepción, mucho más cercana a lo que las madres y bebés sienten, dice: “Consentir, mimar excesivamente a alguien, y especialmente a un niño”. Desde el primero al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la lactancia materna bajo el lema “una responsabilidad compartida”.

A lo largo de los años muchas famosas se expresaron en sus redes sociales a favor de amamantar. Una de ellas fue Paula Chaves, mamá de Olvia de 7, Baltazar de 4 y Filipa de un año y semanas. “Nada me va a borrar estas miradas, esta conexión única... Amo dar la teta...Un acuerdo entre mamá y bebé en el que nadie debería opinar...”, escribió alguna vez junto con una foto de su hija mayor tomando pecho.

Paula Chaves y Baltazar

En aquel momento, también se refirió a la mirada ajena: “Salvo el círculo amoroso y contenedor que nos ayude... porque claro, no es fácil... es agotador , demandante , por momentos doloroso...Pero es Amor puro... beneficio a corto y largo plazo... Ojalá todas las mamás puedan contar con un entorno que les facilite y les permita amamantar en paz... y no teniendo que volver a sus trabajos a los 3 meses ni soportando comentarios como ‘tu leche no lo llena’. Confiemos en nosotras... Somos poderosas, para todo”.

Pro lactancia, también tuvo que contestar comentarios desafortunados que en las redes la cuestionaban por subir una foto amamantando a Balta cuando él tenía poco más de dos años. En ese momento, eligió la ironía parra responder: “Ahhh pero si con esta te morís, llegas a ver una de Pedro tomando ¿y qué te pasa?”.

La licenciada en psicología Diana Hunsche, autora del libro “A terapia, ¿yo?” destacó en diálogo con Teleshow la importancia de la lactancia no solo desde el punto de vista físico “la leche materna contiene proteínas, grasas, azúcares y vitaminas para el desarrollo del bebé y proporciona defensas”, sino también desde el psicológico ya que “involucra a todos los sentidos”.

“El bebé establece contacto visual con su mamá, siente su olor, toca su piel, escucha su voz mientras saborea su alimento. Se ha verificado, incluso, que si la mamá mira el rostro de su hijo mientras le da de comer, produce más leche. Todas estas sensaciones brindan al bebé un placer que va mucho más allá de la necesidad de alimentarse para sobrevivir. El vínculo que se establece replica, en parte, la simbiosis que se producía en el vientre materno”, explicó. También lo es para el desarrollo del bebé como sujeto: “Se produce el reconocimiento de que ‘soy alguien porque alguien me mira’, ‘tengo un cuerpo porque siento que alguien me está acariciando’, ‘si reaccionan con mi llanto es porque existo y me escuchan’”.

Barby Silenzi alimentando a Abril

Constantemente la mirada de la sociedad (en las redes se grafica a la perfección) está puesta en el rol de la mujer como madre. Si da o no el pecho, que hace mientras alimenta a su hijo y hasta la edad en la que cada madre e hijo deciden dejar la lactancia está puesta en tela de juicio, haciendo que las famosas (como así cada mujer en su ámbito privado) se sientan juzgadas y con la necesidad de explicar por qué hacen lo que hacen y de defender su forma de maternar, cuando son ellas quienes crían 24x7 y mejor saber lo que es bueno para sus hijos.

En ese sentido, durante el verano los usuarios cuestionaron a Barby Silenzi por darle la teta a su beba Abril, de hoy poco más de un año, mientras tomaba cerveza. “‘La verdad, yo no veo nada malo por un vaso de cerveza, me molesta porque nadie sabe nada de mi vida, no me interesa lo que digan”, dijo la bailarina. Sin embargo, nadie dijo nada respecto a si el Polaco, que estaba con ella almorzando se iba del lugar manejando luego de tomar una copa, por ejemplo.

Agustina Kämpfer tuvo que aclarar que su médico la dejó tatuarse mientras amamantaba

En ese momento, Agustina Kämpfer se había solidarizado con ella: “Me indigna el repudio a esta foto. No conozco personalmente a Barby Silenzi, pero le quiero mandar un abrazo. ¿Por qué no dejan de joder a las madres y las dejan hacer su vida de madres, con sus chiquitos, sin señalar? Porque está tomando un miserable vaso de cerveza, que nada le hace a una criatura que, por la edad, ya toma leche y consume otras cosas”. Cuando amamantaba a Juan, su hijo que hoy tiene cuatro años, la periodista fue criticada por tatuarse y tuvo que salir a explicar que su médico la había autorizado y que la tinta pasaba a la sangre, pero no a la leche materna, por lo tanto, no era tóxica para el pequeño.

Juana Repetto le dio la teta a Toribio durante poco más de tres años y aunque estaba orgullosa de ello, dijo que alguna vez se sintió "juzgada"

Quién más de una vez tuvo que “defenderse” como si estuviera haciendo algo malo por darle pecho a su hijo Toribio fue Juana Repetto. “Yo me siento juzgada. La gente no sabés las cosas que te dice. Es la lactancia mal llamada prolongada. A mucha gente le parece un horror. Hace poco hasta se han llevado detenida a una mujer por darle la teta a su bebé en San Isidro. Mi idea, hoy, es darle la teta hasta que ambos decidamos. Si él decidiera dejar, dejará, o lo mismo si yo no me sintiera cómoda. Pero por ahora realmente no lo veo”, había dicho un par de meses antes de dejar de amamantar, a los poco más de tres años de su hijo.

Diferente fue el caso de Eugenia Tobal, cuya hija Ema, hoy de un año y medio, tomó pecho hasta los tres meses. La actriz se lo tomó con naturalidad: “Dejó la teta solita. No tuvo ningún conflicto y yo no producía casi leche... ¡Cosas que pueden pasar!”. En ese sentido, la especialista explicó que “si no es posible amamantar (por falta de leche, problemas de salud o porque la mamá debe volver a trabajar), una mamadera dada con amor es igualmente eficaz. Los impedimentos no deben generar sentimientos de culpa; lo importante es sostener el contacto emocional”.

Eugenia Tobal y Ema

Para no despegarse de su hija recién nacida Pampita dijo que llevará a Ana a su programa y que de ser necesario “amamantará frente a cámara”. Ximena Capristo, Celeste Cid, Eugenia Suárez y Natalia Oreiro son otras famosas que también decidieron compartir con sus seguidores fotos de uno de los momentos más íntimos y maravillosos de sus vidas como ellas lo describieron, aún a sabiendas que algo tan natural e instintivo como amamantar, en las redes sociales podría convertirse en centro de criticas.

“Sabemos además que, más allá de lo que hagamos, siempre podemos ser objeto de críticas ajenas con las que tenemos que aprender a lidiar. Es importante destacar que la maternidad activa en cada mujer la relación que ella tiene o tuvo con su propia madre”, dijo la licenciada y agregó que “la influencia de la mirada va a depender mucho de la seguridad que tenga la mamá acerca de cómo criar a su bebé”, lo cual no quiere decir que no pueda recibir consejos “pero sí que en algún momento ella decida posicionarse ante los diferentes temas y defender su manera de pensar”.

“Te usa de chupete”, “No es hambre, quiere upa y por eso llora”, son algunos de los comentarios que la mamás tienen que escuchar recurrentemente: “El bebé nunca va a usar o manipular, el hambre es un estímulo interno. Generalmente se piensa que cuanto más pronto se independice la criatura, mejor. Pero es al revés: cuanto más fuerte sea la díada madre-bebé en la primera infancia, más autónomos será el hijo o la hija después”.

¿Por qué si es el primer alimento sigue habiendo tabú y aún hoy hay que crear campañas? “A mediados del siglo pasado la lactancia fue muy desprestigiada. Se consideraba algo primitivo, anticuado y poco evolucionado. Lo moderno era darle el biberón con leche comprada. Fue una moda. Luego, tanto desde la medicina como desde el psicoanálisis, las investigaciones arrojaron luz sobre este tema revelando lo crucial que es la lactancia. Por eso la iniciativa de establecer una semana de la lactancia ayuda a visibilizar la cuestión”.

Para cerrar, la especialista se dirigió a las mamás:

- Es fundamental respetar la intimidad del momento de amamantar. Intimidad no es lo mismo que privacidad. No siempre puede estar a solas con su bebé. El tema es que se concentre en esos momentos en la lactancia; incluso en un sitio público es recomendable que amamante, porque enfatiza que el bebé es su prioridad por sobre todo lo demás.

- En los primeros meses de vida, sobre todo, lo más recomendable el método de la libre demanda.

- Para que el acto de amamantar sea placentero también para la madre, esta puede probar distintas posturas hasta encontrar la que le resulte más cómoda.

