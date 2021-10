La palabra de Mirtha Legrand luego de haber recibido el alta médica: “¡Felizmente en casa!”

Mirtha Legrand se retira de la clínica tras 12 días de internación (Foto: Ramiro Souto)

El martes por la noche, y luego de 12 días internada en el Sanatorio Mater Dei, Mirtha Legrand recibió el alta médica y regresó a su departamento de Avenida del Libertador, en el barrio de Palermo. “Queremos informarles que, luego de una reunión entre el médico personal y los profesionales intervinientes del sanatorio, de común acuerdo con su familia, la señora Mirtha Legrand fue dada de alta esta noche. Habiendo logrado su estabilidad clínica, podrá continuar la recuperación en su casa”, dice el comunicado firmado por el director de la institución, Roberto Dupuy de Lôme.

Desde entonces, la conductora permanece descansando y recuperándose de la intervención que le realizaron: le colocaron dos stents en su corazón el pasado 30 de septiembre. “¡Felizmente en casa!”, celebró Mirtha a través de un mensaje de WhatsApp que le envió a Teleshow este miércoles por la mañana luego de haber pasado la primera noche en su casa después de 12 días de internación: primero estuvo en unidad coronaria, luego fue trasladada a una habitación común hasta que recibió el alta médica.

“Te amo. ¡Sos una leona”, escribió Nacho Viale -nieto de la conductora y productor ejecutivo de sus programas- en su cuenta de Twitter anoche, minutos después de que el Sanatorio Mater Dei comunicara del alta de su abuela y celebrando su evolución favorable.

Mirtha Legrand en su regreso a la televisión cuando reemplazó a Juana Viale en su programa

La madrugada del jueves 30 de septiembre, Chiquita no pasó una buena noche. Amaneció sintiéndose mal y decidió llamar a su médico de cabecera para hacérselo saber. El profesional se dirigió a su casa para hacerle controles y un electrocardiograma, cuyo resultado determinó que había una anomalía cardíaca. Motivo por el cual la conductora debió ser trasladada de urgencia al Sanatorio Mater Dei, en donde le hicieron estudios cardiológicos más exhaustivos y siguieron de cerca su salud.

Más tarde, luego de realizarle una cinecoronariografía y encontrar una obstrucción coronaria, los especialistas resolvieron la colocación de dos stents, según detalló la institución en un comunicado. Desde entonces, su cuadro fue estable y siempre evolucionando de manera favorable. Su ánimo, aclararon, era bueno y en todo momento estuvo acompañada por su familia: su hija Marcela, y sus nietos Nacho y Juana, quien en su regreso a la televisión, todavía con la diva internada, destacó que “hay Mirtha Legrand para rato”.

Si bien la atención que recibió en el centro médico fue muy buena, la conductora no veía la hora de regresar a su departamento, en donde la esperaron sus colaboradores y quienes estarán atentos para que continúe con su recuperación. Además, permanecerá en reposo hasta el próximo control médico cuando los profesionales le permitan retomar su actividad. De todas formas, no venía saliendo demasiado ya que se cuida, pese a tener las dos vacunas contra el coronavirus. Por caso, hasta antes de este episodio de salud, no tenía fecha confirmada de regreso a su programa, el que está conduciendo Juana Viale desde marzo 2020 cuando se confirmó el primer caso de COVID-19 en la Argentina. “Voy a volver cuando me sienta segura”, había dicho a Teleshow en julio pasado, en plena nueva ola de casos.

Las declaraciones que Mirtha Legrand dio a este sitio fueron las primeras desde su internación ya que hasta el momento no se había expresado públicamente. Además de manifestar su alegría por estar de regreso en su casa, la diva agradeció el cariño que recibieron ella y su familia durante todos estos días en los que debió ser asistida por los médicos.

