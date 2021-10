El cumpleaños de Isabella, la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi, en plena reconciliación de pareja

Isabella Icardi cumplió cinco años tras la crisis de sus papás

Ibsabella, la menor de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi cumplió cinco años y en medio de la crisis y de las idas y vueltas del matrimonio, sus papás decidieron hacer a un lado sus diferencias y le organizaron un festejo en su casa.

Rosa y caballos, al ambientación para el cumpleaños de Isabella Icardi

Una de las primeras en compartir las imágenes de la ambientación de su hogar en París para la ocasión fue Wanda, quien desde temprano realizó posteos. “My home is pink today” (”mi casa está rosa hoy”), escribió junto con una foto en la que se ve un gran cartel luminoso con el número cinco en alusión a la edad de la pequeña, una mesa ratona con platos rosa con el nombre de cada uno de los integrantes de la familia, muchos globos, una torta de dos pisos con un dibujo de un caballo, frascos de caramelos, velas y herraduras de caballo también rosadas.

"Enamorada", escribió Wanda Nara sobre la ambientación por el cumpleaños de Isabella

Isabella Icardi cumplió cinco años y Wanda compartió detalles de la ambientación de su casa

En otra imagen que compartió Icardi, está la homenajeada muy sonriente con un sombrero de cowboy muy sonriente sosteniendo un peluche de un unicornio. Fue justamente el delantero del PSG quien realizó un posteo dedicado a su hija y la arrobó a su esposa. “27.10 Hoy cumple años mi Princesa mas chiquita. Mi Petu. Ya cumple 5 años, que rápido pasa el tiempo, cuántas cosas vividas y cuántas por vivir mi amor chiquitito. Te amo mucho, que seas feliz hoy y siempre”, escribió junto con una foto de ellos dos abrazados.

El posteo de Mauro Icardi para celebrar el cumpleaños de Isabella

Isabella Icardi celebró sus cinco años

La postal fue comentada por la mamá de la nena, que escribió: “Mi pequeña Isi, cómo una persona tan chiquita puede darnos tanto amor y felicidad”. Sus palabras obtuvieron miles de me gusta y decenas de comentarios deseándole un feliz día a la menor de la familia Icardi Nara.

Wanda y Mauro son además papás de Francesca que en enero cumple siete años, y ella es mamá de Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su matrimonio con Maxi López.

El cumpleaños de la pequeña Isabella está uniendo a la familia luego de un momento difícil ya que sus papás estuvieron a punto de separarse luego de que la mayor de las Nara encontrara un chat entre su marido y Eugenia la China Suárez.

Apenas vio los mensajes, Wanda se enfureció y viajó a Milán para pensar en cómo continuar su relación con su marido, quien fue a buscarla para que regresara a su casa para poder hablar tranquilos. Luego de varias idas y vueltas ella insistía con divorciarse y hasta firmaron los papeles para llegar a un acuerdo. Sin embargo, una carta que le escribió él, tal vez a modo de despedida, la hizo recapacitar y volver a apostar a su pareja.

“Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio”, comenzó su posteo hace unos días Wanda explicando sus idas y vueltas y siguió: “Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de ponerle fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo”.

Ella contó que al día siguiente de ese trámite, Icardi le escribió una carta como nunca nadie le había escrito jamás: “Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí”. Fue eso lo que la hizo repensar su decisión: “Ahí me di cuenta de algo, que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo”.

