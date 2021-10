En medio de la angustia, Wanda Nara se refugia en un emotivo recuerdo junto a sus hijos

Wanda Nara en crisis con Mauro Icardi (Instagram)

El sábado a la tarde, Wanda Nara sacudió las redes con una frase que sigue retumbando cinco días después. “Otra familia más que te cargaste por zorra”, escribió la empresaria, anunciando virtualmente la separación de Mauro Icardi y las redes se encargaron de ponerle nombre, apodo y apellido a la aludida. Eugenia China Suárez. A partir de entonces, la pareja transita horas turbulentas, entre marchas y contramarchas, actores principales y secundarios y una disputa dialéctica que parece limitada al ciberespacio.

Desde el primer momento, cada uno de los involucrados habló u omitió a través de sus redes sociales. A veces con palabras directas, otras con gestos enigmáticos, o con dar un “me gusta” o con dejar de seguir a una cuenta. Por caso, Icardi descartó todos sus follows y solo sigue a su ¿ex? pareja. Así, cortó todo vínculo virtual con las empresas con las que tenía acuerdo comerciales y con su club, el PSG. En cambio, Wanda continúa sin seguir a su marido desde el sábado en el que explotó la bomba.

Wanda Nara y sus cinco hijos. Francesca, Benedicto, Constantino, Valentino e Isabella (Instagram)

Otra batalla se libró en los feeds de Instagram de cada uno. Desde el minuto cero, Wanda resolvió borrar las fotos e historias más recientes en las que estuviera su marido y desde el sábado solo publicó temas laborales de una campaña que había hecho con una excepción. El domingo, cuando en la Argentina se festejó el Día de la Madre, compartió una foto con sus cinco hijos: Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Maxi López, y las dos nenas que tuvo con Mauro: “Feliz día a mí. Gracias por hacerme la mamá mas orgullosa del mundo son mi vida”, escribió. El mismo día, Icardi publicó un saludo para la madre de sus hijas, que no fue correspondido.

El saludo de Mauro a Wanda por el Día de la Madre (Instagram)

Sin reconciliación a la vista, y lejos de apaciguarse, las últimas horas transitaron más tumultuosas con la aparición de la China Suárez. Después de cuatro días, la ex Casi ángeles rompió el silencio con un extenso controvertido descargo. “Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no provoqué y no alenté”, señaló la actriz, lo que valió la inmediata y durísima respuesta de Wanda: “De mi familia me encargo yo, de las putitas la vida misma”, escribió sobre un collage de imágenes junto a su marido. De inmediato, la ex ATAV dejó de seguir en Instagram a la empresaria.

Posteriormente, Yanina Latorre reveló en Los ángeles de la mañana las insólitas exigencias que Icardi le habría planteado a Nara para retomar sus actividades futbolísticas en el PSG, que quedaron en segundo plano en medio del escándalo. Cabe destacar que además de marido y mujer, son representado y representante, ya que Nara es la encargada de negociar los contratos del delantero. A modo de “venganza”, la dueña de Wanda Cosmetics habría gastado cien mil euros en un vestido durante un paseo por París, según detalló Guido Záffora en A la tarde.

Los cinco embarazos de Wanda Nara

Y cuando cada última noticia se convierte de inmediato en la anteúltima, Wanda parece encontrar refugio en sus hijos y de una manera muy particular: conectando con el proceso de la gestación. Hace unos minutos, la empresaria replicó en sus historias de Instagram el posteo de una fan page que mostraba un collage con fotografías de sus cinco embarazos. Para completar el cuadro, la placa mostraba cinco corazones con las imágenes actuales de los tres hijos varones y las dos nenas. Ni más ni menos que eso, solo una foto que encierra lo más preciado de su vida. Que la cuenta original sea Casa Nara Icardi, una fan page italiana de su matrimonio con Icardi (”de la familia más hermosa”, aclaran) acaso solo se el inicio del próximo capítulo, de un guion que Wanda cuenta como nadie.

