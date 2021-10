Las irrisorias condiciones que Mauro Icardi le puso a Wanda Nara para volver a trabajar al PSG

Wanda Nara y Mauro Icardi

Aunque fue él quien se habría portado mal con su mujer al chatear con una tercera, es también quien pone las condiciones a la hora de definir el futuro laboral y amoroso da la familia. En las últimas horas se develaron las condiciones que Mauro Icardi le habría puesto a Wanda Nara para cumplir con los compromisos que tiene con el PSG.

La información la dio Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana y no es un dato menor, ya que durante la escapada de la empresaria a Milán, él amenazó con no volver a los entrenamientos y más allá de lo amoroso, como su representante la mayor de las Nara es una de las principales interesadas en que el rosarino retome su actividad y cumpla con lo que tiene pactado en el club, ya que hay mucho dinero en juego.

La ¿ex? pareja estuvo cenando en un restaurante argentino en París pero no lo hizo sola, sino que los acompañó Kenny Palacios, amigo íntimo y estilista de la rubia. Mientras viven en la misma casa pero ella asegura que están separados y tienen que definir su futuro, uno de los principales puntos de interés es el laboral. Yanina Latorre develó las irrisorias condiciones que le puso el rosarino a su mujer para trabajar, ya que “hay una sociedad y un contrato”, según destacó la angelita.

Entre las exigencias de él a su mujer está que ambos cierren sus cuentas de Instagram, pero que primero ella postee una foto de la familia entera, mostrando así que todo está bien entre ellos. Si bien sus principales ingresos provienen del fútbol, las redes sociales son para ambos una fuente de trabajo, sobre todo para ella que usa su cuenta, en la que tiene más de nueve millones de seguidores, para vender sus productos y promocionar marcas.

Además, le habría pedido a quien por ahora sigue siendo su esposa, que no trabaje más. Las excepción sería su representación, pero él no quiere que siga haciendo producciones, ni eventos.

El último de los puntos mencionados en LAM es el pedido de que Wanda no use sola el avión privado. De esta manera en cierta forma él se aseguraría que ella no vuelva a irse sola sin él, como lo hizo el fin de semana cuando se fue a pensar a Milán, tras haber encontrado los chats entre él y Eugenia la China Suárez.

A pesar de que él es quien busca a la mamá de Francesca e Isabella para arreglarse y volver a estar en pareja, es también él quien pone condiciones y según dijeron, Zaira “está indignada” con los pedidos de su cuñado.

Incluso Icardi faltó a los entrenamientos del PSG alegando “cuestiones familiares” y al viajar a Italia para buscar a Wanda, una de imposiciones de él para retomar la actividad había sido que ella regresara con él a París en el avión privado, como ocurrió el lunes.

Mientras ella le mandó audios a Yanina Latorre diciendo que estaba mal y que estaba “pasando por un infierno”, él intentó demostrar que todo estaba bien entre ellos. “Gracias, mi amor, por seguir confiando en esta familia hermosa. Gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te amo. Cuánto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanás cuando tenés el perdón de quienes heriste”, escribió él con fotos de la pareja.

Por lo pronto, aún queda mucha tela para cortar en la novela que no parece tener fin. Mientras en París la pareja define su futuro, en Argentina Yanina Latorre dijo que tiene y que pronto irá mostrando fragmentos de los chats entre la China Suárez e Icardi, pero además audios que la ex Casi Ángeles le habría mandado a Nara cuando estaba en pareja con Vicuña, hablando mal de Pampita.

