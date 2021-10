La publicación de Wanda Nara tras el anuncio de reconciliación de Mauro Icardi

Wanda Nara por ahora no dio señales en sus redes sobre el posteo de Icardi

La crisis que se desató entre Wanda Nara y Mauro Icardi producto de una supuesta infidelidad del futbolista con la China Suárez recorrió el mundo entero: no hubo medio de comunicación o red social en el que no se hablara del tema. Y cuando parecía que la empresaria no iba a perdonar a su marido, el jugador del PSG sorprendió en la tarde del martes con un posteo en el que confirmaba la reconciliación.

“Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te amo”, comenzó escribiendo en Instagram junto a unos corazones y unas fotos en las que se lo ve abrazado a la madre de sus hijas, Isabella y Francesca. Y, haciendo una suerte de mea culpa y con un emoji de ruego, agregó: “Cuanto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenés el perdón de a quienes heriste”. Cabe recordar que Icardi compartió esta publicación luego de ausentarse esta tarde al partido que disputó su equipo contra el Leipzig por la Champions League alegando “problemas personales”.

El posteo de Mauro Icardi confirmando la reconciliación con Wanda

Lo cierto es que ante esta semejante declaración de amor, todos esperaban la reacción de la mediática, pero hasta el momento se mostró indiferente: no solo no le dejó un comentario sino que tampoco le puso ni un “me gusta”. Solo utilizó su cuenta para mostrar el backstage de una producción donde se ve posando en las calles parisinas. Lo mismo sucedió el domingo por la tarde, cuando el futbolista la había saludado por el Día de la Madre en esa misma red social. “Feliz Día Mamucha”, expresó junto a dos postales de ellos abrazados y una en la que se ve a Nara con sus cinco hijos: Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Maxi López, y las dos nenas que tuvo con Mauro. Ante esto, Wanda también había optado por el silencio.

La producción de fotos que compartió Wanda momentos antes de que Icardi confirmara la reconciliación

Todo el escándalo había empezado el sábado por la tarde cuando Wanda sorprendió al publicar un enigmático mensaje en sus historias de Instagram. “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, escribió sin especificar quién era la destinataria de su mensaje. Llamativamente, al mismo tiempo dejó de seguir en su cuenta a Mauro Icardi, su marido y padre de sus hijas menores, aunque él sí mantiene el “follow” hasta el momento.

Su escueto mensaje con fondo negro dejaba entrever que existía un reciente conflicto en el matrimonio y los indicios cobraron certeza con las palabras de la propia Wanda. “Me separé”, le escribió la empresaria en un mensaje que intercambió con la periodista de espectáculos Ker Weinstein, administradora de la cuenta de Instagram @chismesdeker.

Luego, se supo que ella viajó rumbo a Milán con sus hijas y luego, el deportista fue a buscarla con el fin de recomponer la relación. Horas más tarde, según pudo saber Teleshow, ambos regresaron juntos a París y esta mañana Yanina Latorre confirmó que la rubia le actualizó el estado de su presente sentimental. “Ellos volvieron juntos en el avión porque sino, él no volvía. Él está empecinado en que si ella no volvía a Francia, él tampoco lo haría y tenía un compromiso, tenía que presentarse a entrenar -explicó sobre el jugador del París Saint Germain-. Él está empecinado en que si no vuelven a estar juntos, no juega más y si él no se presenta a trabajar la responsable es Wanda porque tiene firmado un contrato cada uno. Ella cobra un sueldo aparte y está bien que priorice y cuide la guita en este momento, es su trabajo”.

En tanto, ella sigue sin dar señales a través de sus redes sociales, por lo que aún no se sabe si el último posteo de Icardi fue otro intento por reconquistarla o si realmente la pareja dejó el escándalo atrás y ella se está tomando su tiempo para confirmarlo públicamente.

SEGUIR LEYENDO: