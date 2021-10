El enigmático mensaje de Jimena Barón: ¿dirigido a Wanda Nara y la China Suárez?

Jimena Barón se metió en la polémica entre Wanda Nara y la China Suárez

Casi ningún famoso se abstuvo de opinar del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en el que se señaló a la China Suárez como la tercera en discordia. Y en este sentido, una de las voces que más se esperaba escuchar era la de Jimena Barón, quien hasta el momento no había emitido palabra, quizás por el hecho de que tanto la empresaria como la actriz son amigas íntimas suyas y este conflicto la pondría en una encrucijada.

Sin embargo, lejos de mantenerse al margen, en las últimas horas La Cobra rompió el silencio y se expresó en su cuenta de Twitter. “Cualquier medio o persona que comparta contenido de mierda amparándose en la falsa inocencia de que está informando, es una mierda también”, escribió tajante y, minutos después, compartió otro contundente mensaje. “Que poco protagonismo ligan ellos en el legendario show de carnear mujeres”.

Los tweets de Jimena Barón sobre el escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez

Si bien en su tweet no da nombres, todo parece indicar que se refería a la polémica de la que se está hablando desde el sábado pasado. Fiel referente del feminismo, la cantante eligió no apoyar a ningún “bando”, como sí lo hicieron otras famosas, y prefirió lanzar una indirecta hacia el futbolista, quien a su criterio es el responsable de este escándalo y, además, dejarle un mensaje a los medios de comunicación quienes, siempre desde su punto de vista, solo se centraron en criticar a la ex de Benjamín Vicuña o a la mediática.

Cabe recordar que Barón es muy cercana a las dos protagonistas de este conflicto. Por un lado, forjó una gran amistad con Wanda cuando ella convivía en Italia con Daniel Osvaldo, que por entonces era compañero de Icardi en el Inter. Incluso, en algunas ocasiones también se mostraron su cariño públicamente. Por caso, en mayo de este año habían tenido un intercambio cómplice en las redes cuando Wanda lanzó su línea de cosméticos en la Argentina y le envió un kit de regalo a Jimena, quien se lo agradeció a través de su cuenta de Instagram, en donde publicó distintos videos maquillándose ayudada por su hijo. La empresaria lo reposteó y escribió: “Amiga, los extraño. Momo, creciste tanto. Todo te queda (y puso el emoji de una llama de fuego)”.

Al ver dicho mensaje, Jimena Barón le respondió aplicando su característico sentido del humor. “Basta, amiga. Apenas se pueda voy a París”, le dijo a la empresaria que vive en la capital francesa. “Andá averiguando jugadores solteros. Te dejo a Momo unos días. ¿Uno más, qué te hace?”, agregó la actriz. Y Wanda siguió la conversación pública contestándole otro mensaje a través de la red social en la que tiene casi ocho millones de seguidores. “Olvidate, contá con eso, calciatore (traducido al español: “jugador de fútbol”)”, escribió junto a un emoji de una cara con los ojos desorbitados y sacando la lengua. Y agregó: “A Momito te lo cuidamos con mucho amor. Prepará las maletas”.

Por otra parte, también es íntima de Eugenia, a quien conoció cuando grababan juntas Casi Ángeles, la exitosa tira de Cris Morena. En ese sentido, en 2019 también habían tenido un divertido y vuelta que fue público en Instagram, que se dio luego de que Jimena comparta una foto con su cola en primer plano y escriba: “Si extrañas mi qlo está en Instagram”. Entre tantos piropos, la cantante recibió un particular comentario de la ex protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza: “¿Me lo prestás? Sólo un finde”, expresó agregando un emoji de manos unidas para pedir por favor. Picante, Jimena le respondió pegándole un insólito palito: “Te lo presto todo lo que quieras. Ojo con tu línea de ropa, te va a romper todos los vestidos pues el qlo nunca pasa”.

