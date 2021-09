Calu Rivero sorprendió con la renovación de su documento: cuál es su nueva firma

Calu Rivero contó a fines de 2019 por que eligió que la llamen Dignity. "Una persona digna se hace valer como persona", expresó

Una buena noticia llegó a la vida de Calu Rivero en las últimas horas. Es que la actriz, que tanto había luchado para ser llamada Dignity, finalmente lo logró, y lo compartió con su millón de seguidores en Instagram.

A través de una story, publicó una foto en la que se ve la parte de su documento de identidad en donde firma como tal. A fines de 2019, se había cortado el pelo y se cambió el nombre, como parte de una transición que comenzó a partir del momento que dijo “basta” y salió a contar su verdad para sanar. Seis años después de haber trabajado en Dulce Amor, explicó que renunció porque Juan Darthés, su compañero de elenco, se sobrepasaba durante las grabaciones.

Calu Rivero cambió la firma en su documento: ahora es Dignity

“Estoy viviendo una nueva piel, un cambio de actitud que me enriquece pero no define. Valor es tomar las decisiones por uno mismo. Valor es el amor propio. Llamame Dignity”, escribió en ese momento Calu en un mensaje junto a un video que publicó en su cuenta de Instagram con el pelo súper corto. El nuevo look se lo hizo la estilista Jehnna Foster.

“Quien quiere la eternidad mira el cielo, quien quiere el momento mira a las nubes y escucha a los silencios. Este cambio de actitud es mi nuevo tesoro, el silencio mi juguete preferido y el refugio donde nos encontramos mis pensamientos y yo”, finalizó la modelo en ese entonces.

En una entrevista con Infobae, Calu relató por qué decidió que la palabra dignidad sea parte de su identidad: “Una persona digna se hace valer como persona, se trata con respeto hacia sí misma y hacia los demás y no deja que lo humillen ni degraden. Es una nueva parte de mi identidad porque hace tiempo que decidí ponerme en primer lugar y ya no estar disponible para situaciones que me hacen sentir una mierda. Soy una abanderada del respeto, combato el maltrato y la violencia en todas sus formas. Mi dignidad me salvó”.

En febrero, en una charla con Paula Galloni, en el programa Esto no es Hollywood por Mucha Radio, se refirió por última vez a su causa con Darthés, a quien denunció por acoso. “No puedo hablar, ese tema lo debería hablar con mi abogado, pero él aún prófugo de la Justicia, a través de sus representantes legales, mantiene vivo este juicio contra mí”.

En el plano laboral, la influencer dejó pistas en las redes de que finalizó el rodaje una nueva ficción, aunque todavía no develó de qué se trata.

Dignity dejó pistas de un nuevo proyecto laboral en sus redes

Por otra parte, en junio se supo que Calu dictó un curso de “apreciación interior y autoconocimiento” junto a la coach ontológica Cris Schwander. Dicho curso consta de cinco encuentros (llamados “postas”), a realizarse entre el 19 de julio y el 16 de agosto entre las 18 y las 21 horas, de manera virtual a través de la plataforma Zoom, y se presenta como “un viaje de aprendizaje profundamente humano apoyado por la tecnología”.

“El programa de enseñanza-aprendizaje brinda valiosas distinciones, recursos y herramientas prácticas para la vida cotidiana y de aplicación en todos los sistemas (familiar, laboral, social, etc.). Trabajamos el desarrollo de habilidades emocionales y sociales a través de actividades que promueven el cuidado interior, el desarrollo del autoconocimiento, la autogestión, la autoconfianza, la asertividad, entre otras, integrando la mente, el cuerpo, las emociones y el alma para conectarnos con el coraje, la alegría y la celebración”, se explica en la web del curso.





