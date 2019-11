-Voz y propósito. Hablar para sanar y para que esto no le pase a nadie más. En mi libro escribí: “Hoy puedo volver hablar de mí, responder sobre mí y, sobre todo, respondérmelo a mí misma. No tengo interrogantes sin responder. Hoy he vuelto a mí y siento una inmensa gratitud, una necesidad de hablar, de mostrarme, porque ahora puedo verme. Siento otra vez el deseo de que me veas tal cual soy, de entregarlo todo, de disolverme en mi arte, de agradecer a los que estuvieron y acompañaron, y al universo entero la posibilidad de continuar siendo”. Hablar me sanó.