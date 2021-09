Fernando Gago y sus parejas famosas: desde Silvina Luna hasta Mica Vázquez y Luli Fernández

Gisela Dulko y Fernando Gagao se casaron en 2011 (@giseladulko)

“Feliz aniversario, mi amor. Nueve años juntos. Con momentos buenos, algunos no tanto. Pero siempre saliendo adelante gracias al amor. Con tres hijos, una familia hermosa. Toda una vida y muchos sueños por cumplir. Te amo con locura”, le escribió Gisela Dulko el 28 de julio del 2019 a Fernando Gago celebrando un año más de amor.

La carta que escribió por aquel entonces la ex tenista en sus redes sociales aún permanece entre los posteos que solía compartir en su cuenta de Instagram. No así la que le dedicó en noviembre del año pasado cuando el deportista se retiró como futbolista. Allí, hablaba de la dedicación que le vio durante el tiempo que estuvieron juntos y el excelente padre y profesional que fue.

La última semana se desató un fuerte escándalo que terminó con el matrimonio luego de que ella descubriera que el ex jugador de Boca le habría sido infiel con su mejor amiga, una mujer que tiene una escuela de danza en Nordelta -barrio en el que vivían ellos- y quien además era la madre de un compañero de colegio de sus hijos. Hoy, la información que maneja Cinthia Fernández -quien hizo pública la noticia- es que la supuesta tercera en discordia ya sería la nueva pareja oficial de Gago e incluso estarían viviendo juntos.

Dulko, por su parte, se mudó a San Isidro junto a sus tres hijos Mateo, Antonella y Daniele, a quienes además cambió de colegio luego del escándalo.

Verónica Laffitte, señalada como la nueva pareja de Fernando Gago, en la inauguración de su centro de fitness. Allí estuvo presente su entonces amiga, Gisela Dulko

No es la primera vez que Fernando Gago queda envuelto en un escándalo sentimental. Si bien él intenta mantener un bajo perfil y evita hablar de su vida privada, ya ha tenido otras relaciones con famosas. Por ese entonces -y al igual que ahora- en las entrevistas que daba se limitaba a hablar de su carrera como futbolista.

En 2006 aparecieron algunas fotos robadas -como se le llama en la jerga periodística cuando un reportero gráfico toma imágenes en la que los protagonistas no posan mirando a cámara- con Silvina Luna caminando por las calles del barrio de Palermo.

Silvina Luna (@silvinalunaoficial)

El entonces futbolista y la ex Gran Hermano habrían convivido en esa zona, hasta que terminaron su relación en medio de un nuevo escándalo porque ella habría descubierto que Gago estaba viendo a escondidas a Mica Vázquez, que por ese entonces daba sus primeros pasos como actriz en Rebelde Way, y quien no estaba al tanto de la relación paralela. Ella se enamoró y confió en que quien luego fue su pareja.

“Vos bajaste tu nivel como jugador porque te interesa más salir con chicas famosas del ambiente que defender los colores de Boca y ahora el Real Madrid va a pagar menos por vos de lo que le ofreció a Mauricio Macri cuando empezaste a salir conmigo”, le habría dicho Silvina Luna a Fernando Gago cuando se enteró de la nueva relación con la actriz.

En octubre de ese mismo año, ya separados, se encontraron de casualidad en un bar sobre la calle Niceto Vega, en Palermo, y vivieron un tenso momento. Es que un mes después él se iría a vivir a España con Mica luego de que lo transfirieran al Real Madrid.

Mica Vázquez

La actriz dejó su carrera y acompañó al futbolista. Vivieron su historia de amor durante cuatro años hasta que decidieron separarse, ella regresó a la Argentina, se reinsertó en la industria y siguió trabajando como actriz y luego como conductora. Poco tiempo después, aparecieron las primeras fotos de Gago con Gisela Dulko, a quien había conocidos en el torneo Masters Series de Madrid de 2009.

Otra vez las fechas no coincidían, pero la actriz por ese entonces decidió transitar su separación refugiada en sus seres más íntimos y lejos de la prensa. Pero antes de la aparición pública de Gago y Dulko, el entonces futbolista había comenzado una relación con Luli Fernández, quien por ese entonces daba sus primeros pasos como modelo. Y cuando se enteró que el deportista se había mostrado con la tenista decidió finalizar el vínculo. Fue por mail, según contó.

“Yo conocí a Fernando Gago hace algunos meses y hubo buena onda. Al principio no tuve prejuicios respecto a él, pero a medida que lo fui conociendo me di cuenta de que era un mujeriego. Eso fue rápido por suerte, y entonces le mandé un mail explicándole la verdad: yo soy otro tipo de mujer y no quiero alguien así para mí. Ahí se terminó todo y fue hace más de un mes, nunca hubo un triángulo amoroso”, dijo la modelo por aquel entonces.

Luli Fernández (Gaston Taylor)

En julio de 2011, Fernando Gago y Gisela Dulko se casaron en un Registro Civil de Palermo y luego realizaron una fiesta para 400 personas en el exclusivo salón Tattersal.

En las últimas horas -ya con el escándalo hecho público y ella habiendo superado por completo su ruptura, Mica Vázquez fue invitada a Pasapalabra y reaccionó cuando en la pantalla mostraron una foto de Fernando Gago. “Chicos, ¿me pusieron la foto de mi exnovio por algo? No, todo bien. Yo me separé y a los seis meses se casó con ella, pero bárbaro. No pasa nada. Está bien, me lo merezco producción”, ironizó la actriz en el programa que conduce Iván de Pineda. Fue una de las pocas veces que habló públicamente del tema.

