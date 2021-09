Las reacciones de Dalma y Gianinna Maradona tras la serie de entrevistas a Mavys Álvarez

Dalma y Gianinna Maradona, Mavys Álvarez y Diego maradona

Mavys Álvarez, la cubana que a sus 16 años mantuvo un noviazgo abusivo con Diego Maradona contó su historia en una entrevista a un medio de Miami. La nota que brindó la mujer de 37 años se emitió de manera seriada desde el lunes y hasta hoy a la noche. A miles de kilómetros, en la Argentina, las repercusiones no tardaron en llegar y las hijas del Diez con Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna, usaron sus redes sociales para referirse a las cosas que se dicen de su padre.

“Cada uno siente y se imagina el Maradona que se merece”, escribieron las dos en sus cuentas de Instagram el miércoles, tras la repercusión que tomó el testimonio de la mujer que conoció a Diego en la Isla cuando tenía nada más que 16 años y quien aseguró que él la llevó a probar drogas.

Gianinna Maradona

Anteriormente, junto con una foto de ella caminando abrazada con su hijo Benjamín, la menor de las hijas de la ganadora de Masterchef Celebrity escribió una carta al pequeño en la que le pedía que a pesar de todas las cosas que se decían, siguiera recordando a su abuelo, fallecido el 25 de noviembre del año pasado, con el brillo en los ojos y el amor de siempre.

“A la par. Me enseñas cada día un poco más. Nuestras charlas, contarte la cruel realidad es lo que más me cuesta pero lo que más me alivia. No voy a poder controlar nunca lo que puedan llegar a decirte o lo que puedas llegar a leer pero si vos sabes y yo lo sé todo está bien. Hablarte me hace fuerte, mirarte me alivia el dolor del pecho, me destrabas el nudito de la garganta”, comenzó la diseñadora.

La carta de Gianinna Maradona a Benjamín

Luego siguió: “Hay gente que por plata mata, que no les importa el sufrimiento del otro, se llenan la boca hablando de empatizar y están lejos de hacerlo. No repara, solo daña. Juzga. Señala. Personas que cuentan cosas que nunca vivieron ni van a vivir. Personas que viven contando la vida privada de quien nunca conocieron. Engañan. Escupen para arriba. Abrir el paraguas con la verdad hoy me sana. Enseñarte a qué podemos abrazar las cosas que hoy no podemos cambiar me da paz. Todos tenemos la posibilidad de equivocarnos y también de aprender de esas equivocaciones. Eso te hace grande. Aprender de lo vivido te hace crecer. Aunque no entiendas muchas cosas ni yo tampoco, acá estoy para siempre bancando la parada. No tratar de entender lo que NO PODEMOS nos mantiene en pie. Abrazarte repara. Bájame siempre a tierra”.

“No hay serie que a vos te pueda mover del corazón quien es tu Tata (Claudia), quien es el Babu (Diego), quien es el abuelo Coco, quienes somos nosotros”, escribió, aunque no aclaró su se refiere a Sueño Bendito, la ficción de Amazon sobre el ídolo o a la entrevista a Mavys que se emitió en forma seriada. “Te amo. Gracias por existir, por estar al lado mío. Le pido al cielo que tus ojos sigan brillando cuando hablas del Babu, que lo sigas amando con cada célula de tu cuerpo cuando lo recordamos. Su mejor versión te la quedaste vos para siempre en tu corazón y eso si es tan tuyo que a muchos les jode. Vivir mientras podamos hacerlo, estamos de paso”, cerró.

La ex del Kun Agüero alguna vez contó que su hijo se enteró cosas del astro futbolístico a partir de videos que miró en Youtube que le aparecieron luego de que él buscara jugadas y a partir de los cuales ella se sentó a charlar con él.

“Vio un video en el que ponían algo de mi papá y me lo vino a mostrar. Porque la verdad es que él ve jugadas de mi viejo y partidos todo el tiempo por YouTube. Y bueno, le apareció un videíto, me lo vino a mostrar, porque nosotros tenemos una relación en la que él puede preguntarme lo que sea que yo se lo voy a explicar, sabiendo los años que tiene. No le voy a mentir. Y se lo tuve que contar, le expliqué lo que es una adicción, que el cigarrillo y el alcohol son adicciones. Que hay un montón de cosas en el medio”, contó y la respuesta del nene en ese momento había sido “pero los abuelos no se equivocan”. “Le dije que sí, que los abuelos y los padres se equivocan, que todos nos podemos equivocar. Yo se lo conté de esa manera”, agregó.

