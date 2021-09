El debut actoral de Bautista, el hijo mayor de Pampita y Benjamín Vicuña

Bautista y Benjamín Vicuña realizaron una publicidad

Bautista Vicuña, el hijo mayor de Benjamín y de Carolina Pampita Ardohain, va por los pasos de su padre y este fin de semana debutó como actor, de la mano del chileno. El joven de trece años realizó con su padre una publicidad para un banco.

En las fotos del back de la grabación, que ambos compartieron en sus redes sociales, se los ve a los dos sentados en un sillón, el adolescente luce camisa de jean y pantalón negro mientras que su padre tiene pantalón azul y saco azul con una remera. Allí, están charlando abrazados y luego chocan su puño.

Bautista es el segundo de los hijos del actor chileno y la jurado de La Academia que además son papás de Blanca (fallecida en el 2012) Beltrán y Benicio. De parte de su mamá, acaba de convertirse en hermano de Ana, de poco más de un mes fruto de su relación con Roberto García Moritán y tiene dos medio hermanos más, hijos de su papá y la China Suárez, Magnolia de tres años y Amancio de uno.

Las imágenes de la publicidad que tiene a Bautista y Benjamín Vicuña como protagonistas

Además de padre a hijo, Benjamín y Bautista Vicuña ahora son colegas

Justamente en las últimas horas Bauti, como cariñosamente lo llama su familia se fotografió con Amancio y su padre también compartió la tierna postal en la que se lo ve de espaldas alzando en brazos a su hermanito.

El back de la publicidad de Bautista y Benjamín Vicuña

Bautista Vicuña muy dulce con su hermanito Amancio

El adolescente que en sus redes sociales tiene casi doscientos mil seguidores, se muestra siempre muy cercano y dulce con todos sus hermanos, así como con sus padres. Incluso este año con Beltrán y Benicio acompañaron a Pampita a la primera jornada de su magazine y el finalizar el programa se acercaron los tres a abrazarla y entregarle un gran ramo de flores.

Ni él ni sus hermanos participaron del realiy de Carolina Ardohain en el que muestra su embarazo y el nacimiento de su quinta hija ya que la conductora y el chileno prefirieron resguardar la intimidad de sus hijos en un momento tan importante.

Al regresar a su puesto de trabajo en LaFlia, Pampita dijo sobre su beba: “¡Estamos vueltos locos de amor, enamorados de esta chiquitita que vino a llenar de alegría y toda la familia revolucionada besándola todo el santo día y disfrutándola mucho! Tiene muchos hermanos, mucho brazo, mucho mimo y es la reina de la casa”.

Los últimos meses fueron de cambios para la familia. Al nacimiento de Ana se le sumó hace tres semanas la sorpresiva ruptura de Benjamín con Eugenia Suárez. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, había escrito el actor.

De esa menara, la pareja que se conoció en el 2015 en el rodaje de El hilo rojo y confirmó su romance en mayo del año siguiente, coincidentemente con el estreno del filme, puso punto final, por ahora, a su relación. En el 2019 tras el intenso año de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, habían tenido un impasse de unos dos meses y se reconciliaron, al año siguiente fueron papás de Amancio.

En los últimos días, la actriz que acaba de mudarse a una nueva casa en Pilar y que pronto viajará a España para filmar una película desestimó las versiones que hacen referencia a una supuesta tercera en discordia: “¡Paren ya, por favor! Dejen a la gente separarse en paz. No pasa nada, la gente no se separa siempre por una infidelidad o por una traición -remarcó-. La gente se separa por muchas otras cosas más simples, no tengo idea”.

