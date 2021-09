Cómo es el plan de entrenamiento que comenzó la China Suárez tras su separación de Benjamín Vicuña

China Suárez

El 2021 sin dudas no será un año más para Eugenia la China Suárez. Recientemente separada de Benjamín Vicuña luego de cinco años de relación y dos hijos en común, Magnolia de tres y Amancio de uno, acaba de mudarse a una casa que está remodelando en Pilar y pronto viajará con sus tres hijos a España para filmar una película. En dicho tren de cambios, la actriz también decidió exteriorizar su nueva etapa y este año comenzó a hacer yoga y pilates, a lo que en los últimos días le sumó un nuevo entrenamiento.

La actriz comenzó con un plan de gimnasia de siete semanas que tiene como objetivo de ganar musculatura, fuerza y resistencia, de la mano de la instructora y counselor Romina Traetta que explicó a Teleshow: “Es un entrenamiento diseñado para tomar cuatro clases por semana, son de unos 25 minutos y consta de cinco rounds de cinco ejercicios cada uno, son 40 segundos de ejercicio y cinco de descanso, todas las clases son diferentes, ninguna es igual”.

Eugenia Suárez con Romina Traetta, su instructora

El entrenamiento de RT Fit requiere de elementos simples como colchonetas y mancuernas, que pueden reemplazarse por botellitas de agua

En cada jornada se trabaja todo el cuerpo, abdominales, glúteos, full body y el entrenamiento, que la gente podrá seguir desde su casa desde noviembre a través de la web de la profesora, puede hacerlo cualquiera: “Es para sedentarios o entrenados, de todas las edades y personas con patologías o mujeres en la etapa del posparto porque es un entrenamiento piramidal, la primer clase es de baja intensidad y va aumentando y la mayoría son ejercicios sin peso”.

Y fue justamente por eso que convocó a la ex ATAV como alumna, para demostrar que no hace falta estar super entrenado para tomar las clases: “Ella este año empezó a hacer yoga y pilates, pero siempre dice que no hace gimnasia, no importa que sea flaca, y además es mamá de tres hijos y trabaja un montón. Entonces doy tips sobre cómo empezar y muestro variantes por si alguien no puede”.

Eugenia y Romina ya comenzaron a grabar algunas clases de RT FIT by China Suárez que luego la gente podrá ver, lo hicieron en una estancia en Cañuelas con una superproducción que, según dijo la actriz “no se ve en tantas ficciones” ya que lo hicieron con un drone y cinco cámaras. Como se trata de un entrenamiento que se puede hacer desde casa, incluso cuando viaje a España a filmar la ex de Vicuña hará de manera virtual las clases, se utilizan elementos accesibles: silla, colchoneta y mancuernas, que se pueden reemplazar por botellitas de agua.

Eugenia y Romina, en un descanso de la rutina

El entrenamiento consta de cuatro clases semanales de unos 25 minutos cada una (Crédito fotos: @rtfit.official)

¿Cómo es la ex Casi Ángeles como alumna? “¡Super! Acataba todo, no costó porque hace yoga y tiene una correcta ejecución de los ejercicios y no fue difícil porque hicimos un trabajo consciente, no puse nada que pueda frustrar porque no se llegue al objetivo, quería que llegue como quien mira en la casa, por eso fuimos con mancuernas de un kilo y después de dos. La elegí a ella porque es mamá, porque no entrena y arrancó recién este año y ella quería un cambio interno que se viera reflejado en lo externo”.

Mamá de Rufina de ocho, Magnolia de tres y Amancio, Eugenia sigue amamantando: “Este entrenamiento lo pueden hacer mujeres en etapa de post parto, para ganar fuerza en el núcleo del cuerpo y quienes están dando de lactar, ya que se lleva adelante el torso, lo mismo que un oficinista, entonces esto mejora la postura. Entrenar es algo cíclico: activa la hormona que se llama de la felicidad, tomás más agua, tenés una alimentación equilibrada”. Justamente la rutina va acompañada de un plan de alimentación diseñado por una nutricionista, con cinco sugerencias de desayunos, de almuerzos y cenas, el que Suárez también realiza.

“Es todo genuino”, agregó Romina sobre las clases, ya que a pesar de estar ante una cámara, a la actriz se la puede ver en tiempo real haciendo los ejercicios, comentarios y chistes. Entre rutina y rutina, la profesora además enseña cómo respirar para poder hacer todo. El secreto de entrenamiento de la actriz es “el trabajo consciente”, cerró Traetta.

