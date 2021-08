Los días nostálgicos de la China Suárez, lejos de Benjamín Vicuña: separación, mudanza y recuerdos

Eugenia la China Suárez

Dicen que las separaciones, las mudanzas y los cambios laborales son de los episodios más traumáticos en la vida de alguien. Por estos días Eugenia la China Suárez atraviesa los tres procesos a la par. Recientemente separada de Benjamín Vicuña se acaba de mudar a una nueva casa en Pilar que remodelará para habitar con sus hijos y en las próximas semanas viajará a España para filmar una película.

En medio de tantos cambios, la actriz utilizó sus redes sociales para compartir recuerdos, la mayoría de ellos fotos que tienen a su hermano Agustín y a su mamá como protagonistas.

Ayer y hoy, la China Suárez y su hermano

“La Suárez de la que aprendo todos los días”, escribió Agustín junto con una imagen de él con su hermana dándole un beso en Disney cuando eran chicos y otra actual, del mes de junio cuando viajaron a Estados Unidos con su madre y los hijos de la actriz Rufina, Magnolia y Amancio. Ella agregó: “Mi hermano, el que me hacía llorar de chiquita porque no quería jugar conmigo, o porque me mandaba siempre al arco, hoy me hace llorar de emoción muy seguido”.

La mamá de la China Suárez y su hermano

“Mamá y hermano”, escribió sobre otra imagen en la que aparece su madre Marcela Riveiro muy joven, con Agustín bebé. También subió una foto de ella de cuando era bebé y otra de cuando tenía unos diez años en la que se la ve con una musculosa celeste, el pelo suelto y una trencita, cuando ya estaba dando sus primeros pasos en el medio.

La China Suárez de bebé

La China Suárez de niña

El viernes Benjamín Vicuña sorprendió al anunciar su ruptura con la actriz y madre de sus hijos Magnolia y Amancio. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, escribió el actor.

Ella mientras, siguió como si nada, posteando imágenes de su nueva casa en Pilar y de las producciones de fotos que realizó para diferentes marcas. Recién al día siguiente se pronunció a través de un mensaje que le envió a Marcelo Polino. . “Estamos en paz, no hubo terceros en discordia. Están inventando un montón de cosas. No pasó nada, seguimos siendo familia”, leyó el periodista en su programa de radio.

Durante el fin de semana, él también continuó con su rutina laboral. El sábado realizó una producción de fotos para una marca de ropa de hombre y el domingo compartió varias imágenes de sus hijos.

Próximamente Eugenia viajará a España para filmar unas película. Lo hará acompañada por su mamá y por sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio. Así, la actriz y compañía se instalarán en Madrid y ella protagonizará con Álvaro Morte, popularmente conocido por su personaje de El Profesor en la exitosa serie española La Casa de Papel.

Según contó Carlos Monti en Nosotros a la mañana, por El Trece, Benjamín Vicuña planea viajar a España para ver a sus hijos mientras estén allí con su madre. Siempre y cuando las fronteras estén abiertas, el actor visitará a Magnolia y Amancio para, de esa manera, no estar tanto tiempo sin verse. La idea es estar allí durante una semana, y luego regresar a la Argentina, cumplir con la cuarentena que exige el Gobierno para todos aquellos que viajan al exterior, y reencontrarse con Bautista, Beltrán y Benicio, sus hijos mayores, frutos de su relación con Pampita.

