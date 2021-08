La vuelta de Ricardo Fort a Twitter: sus hijos Marta y Felipe reactivaron la cuenta con un mensaje especial

La cuenta de Twitter de Ricardo Fort volvió a estar activa gracias a sus hijos Martita y Felipe

Después de morir el 25 de noviembre de 2013, la figura excéntrica, desfachatada y exagerada de Ricardo Fort se volvió cada vez más grande. Es que sus fanáticos y seguidores se multiplicaron para rendirle culto a cada una de las acciones y mensajes que el empresario mediático fue dejando en sus 45 años de vida. En Twitter, era habitual que, ante un hecho coyuntural, se volviera viral un viejo tweet de Ricardo que encajaba perfectamente con ese presente.

Es por eso que este viernes al mediodía se generó una enorme sorpresa en la red social del “pajarito” al ver que la cuenta @ricarfort volvía a emitir un mensaje después de casi ocho años de inactividad. ¿Los responsables detrás de este movimiento? Sus hijos Martita y Felipe.

“ ¡Hola! Somos Marta y Felipe. Desde hoy vamos a mantener esta cuenta activa en homenaje a papá. Empezamos dándoles esta gran noticia. ¡Gracias por quererlo todos estos años! ”, escribieron los hijos de Fort citando un tweet de la cuenta de América TV. Es que el canal decidió rendirle un homenaje al “Comandante” -tal es el mote con el que los fans apodaron a Fort- reviviendo uno de los característicos musicales del programa Fort Night Show: en este caso, una interpretación del clásico “Tengo”, de Sandro.

El tweet en la cuenta de Ricardo Fort publicado por sus hijos Marta y Felipe

En pocas horas, el tweet de Fort publicado por sus hijos acumuló miles y miles de “me gusta”, retweets y comentarios en los que los fans elogiaron la actitud de la familia. “El Comandante no se fue, vive en el pueblo”; “Ustedes vivían frente a mi y cada vez que su viejo daba una nota en la calle, saludaba a todos los vecinos, siempre atento, siempre educado, siempre sonriente”; “Por favor, no eliminen ningún tuit anterior, ¡son patrimonio cultural de la Nación!”, fueron algunos de los comentarios que se realizaron.

También, desde la cuenta de América TV agradecieron el retweet: “¡Qué linda noticia! ¡Muchas gracias a los dos! Estamos muy contentos de tener todos los programas en YouTube. ¡Somos fans de Ricardo y lo queremos mucho!”, expresaron e hicieron alusión a que en su cuenta de YouTube están disponibles todos los episodios completos de Fort Night Show, el bizarro ciclo que el empresario llevó adelante en el canal durante 2012. “Buscanos como América TV y dale play a la lista de reproducción ‘El Comandante’”, anunciaron.

Ricardo Fort y sus hijos Martita y Felipe, a pocas horas de su nacimiento

Dos días antes de morir, Ricardo Fort utilizó su cuenta de Twitter por última vez: fue para compartir el videoclip de la canción “No digas nada”, cantada por Jonathan González, quien estuvo vinculado sentimentalmente al empresario en sus últimos meses de vida. De hecho, el propio Ricardo impulsó la carrera musical de Jonathan -quien había saltado a la popularidad gracias a su participación en el reality Soñando por Cantar-, al editar la canción bajo el sello Fort Records.

“No estoy de novio con nadie. Jonathan es un amigo. No tengo pareja porque cuando das demasiadas cosas, después terminás lastimado. Por eso, ahora prefiero tener amigos con derechos”, contó Fort cuando se supo de esta relación. “Jonathan es una persona que me hace muy bien. Con que me haga bien y yo me sienta bien, para mí es suficiente. Él es una persona que tengo en mi vida y yo lo estoy ayudando con su carrera”, había agregado el mediático.

SEGUIR LEYENDO: