Quiénes son los invitados en los programas de Juanita Viale, Luis Novaresio y Andy Kusnetzoff

Juana Viale, Luis Novaresio y Andy Kusnetzoff

Este fin de semana hay muchas opciones para quedarse en casa mirando la televisión abierta. Los canales buscan tener audiencia y por este motivo preparan una interesante propuesta para presentar en sus respectivos programas, con el objetivo de ganar la batalla del rating.

Este sábado 7 de agosto a las 21.30 se emitirá La noche de Mirtha con Juana por la pantalla de El Trece. La conductora, que está reemplazando a su abuela hasta su regreso, compartirá la mesa con: Patricia Bullrich, la presidenta del PRO; el periodista y conductor Gastón Recondo; el periodista y escritor Ceferino Reato; y Cinthia Fernández, la panelista de Los Ángeles de la Mañana que se lanzó como precandidata a diputada por el partido Unite.

En febrero pasado, la bailarina ya había contado que quería incursionar en la política y dio detalles de las cuestiones y temas en los que le gustaría trabajar. “Yo me quiero abocar a las cuestiones de familia, como el tema de la ley de adopción. Pero sé que la política es integral y se tratan todos los temas”. Más tarde, señaló que conoce bastante de esta cuestión, ya que vivió el tema muy de cerca por su mamá que nunca conoció a sus padres biológicos y fue adoptada.

Juanita tendrá invitados del espectáculo y la política

El clásico programa competirá contra PH, Podemos hablar, conducido por Andy Kusnetzoff a partir de las 22 por Telefe. En esta emisión, los invitados en vivo en el punto de encuentro serán: la actriz María Valenzuela; Charlotte Caniggia, la ex participante de La Academia-ShowMatch; el humorista Bicho Gómez; Rolando Rolo Sartorio, el cantante de La Beriso; y Paula Peque Paretto, la médica y ex judoca que se retiró a los 35 años en los Juegos Olímpicos de Tokio. “Perdón, esta vez no se dio. Di lo que pude, pero bueno, es deporte también. Creo que la tristeza también es parte de tantas alegrías”, dijo en su despedida la medallista dorada en Río de Janeiro 2016.

Mientras que este domingo 8 de agosto a las 13.30 se emitirá Almorzando con Mirtha Legrand con Juana por El Trece. En la mesa habrá personalidades de la música, el espectáculo y la moda, como la popular cantante Fabiana Cantilo, el actor Antonio Grimau, el humorista Martín “Campi” Campilongo y la modelo Ingrid Grudke, que en septiembre viajará a España para competir en la categoría fit model, del concurso Arnold Sports Festival Europe 2021.

“Hay categorías de culturismo, pero no es lo que hago yo”, aclaró en diálogo con Teleshow, y contó de qué se trata: “Los de esta categoría son cuerpos como el mío, con ciertas medidas pero marcando el músculo, sin suplementar, es algo elegante con ciertas características”. Todo comenzó en junio del año pasado en pleno confinamiento, cuando sintió la necesidad de “mover el esqueleto para que no se atrofie en la cuarentena”.

En América, Luis Novaresio volverá a estar al frente de Debo decir a partir de las 21. En esta oportunidad, el conductor tendrá una charla con las reconocidas actrices Cecilia Roth, Mirtha Busnelli, Laura Azcurra y con la periodista Cora Debarbieri y el conductor Tomás Dente.

