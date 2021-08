Carlos Rottemberg dio detalles de su visita a Olivos: “No me podía juntar con mi familia, pero sí gestionar los protocolos para abrir los teatros”

Carlos Rottemberg (Crédito: Santiago Saferstein)

“No fui solamente yo -agregó- Muchos compañeros, sobre todo hombres, fueron en ese momento. Gente muy importante: Luis Brandoni, que el otro día salió a contarlo, Carlos Rottemberg, al que le mando un abrazo enorme, Adrián Suar, Marcelo Tinelli”, dijo Florencia Peña este viernes al abrir su programa Flor de Equipo luego de haberse descompensado tras los ataques que recibió luego de que se conociera que el año pasado se había reunido con el presidente Alberto Fernández en la quinta de Olivos.

Ella contó que se juntó con las autoridades para hablar del sector audiovisual, muy castigado durante la pandemia. Así como ella, otros referentes del sector y del teatro se apersonaron hasta la residencia para buscar con el mandatario una solución que sirviera para apalear la crisis. Carlos Rottemberg, empresario teatral y presidente de AADET fue una de las personas que mantuvo reuniones en pos de bregar por los teatros.

“Muchas veces dije desde marzo del año pasado que periódicamente tenía reuniones con autoridades, desde el Presidente para abajo”, comenzó contando en diálogo con Teleshow el productor y recordó: “Tengo en claro que participó el Presidente de dos encuentros, uno el 7 de junio en Olivos y otro este año en Casa de Gobierno. Por fuera de eso a nivel nacional y estuvo publicado todo en su momento, hubo reuniones de AADET con el ex ministro de Salud Ginés González García, con Tristán Bauer por Cultura y lo mismo con Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, con el ministro Fabián Quiróz y con gente de cultura que incluso fue al teatro a ver la confección de los protocolos. En Mar del Plata también me junté con el intendente Montenegro y con el ministro de Cultura Carlos Balmaceda”.

También mencionó a otros funcionarios presentes en otras reuniones como el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, Marcó del Pont o el ministro de Producción Matías Kulfas.

“Durante los ocho meses que el teatro estuvo cerrado me junté constantemente con autoridades para ver la problemática del sector teatral y musical que está atravesado por la pandemia”, afirmó y dijo que habrá mantenido más de 150 encuentros, la gran mayoría virtuales y algunos presenciales. Para él, es importante destacar que dichas reuniones fueron vitales para que hoy los teatros, aunque con protocolos y aforo reducido, puedan estar abiertos.

Respecto al encuentro en particular que se realizó en Olivos, recordó que “existió porque me llamó el Presidente porque quería saber de boca de los protagonistas qué estaba pasando desde el 20 de marzo (2020) que se cerró la actividad, el 16 en realidad porque los teatros cerraron antes. Y me pareció muy natural que se quiera conocer del tema”.

Aquel día además estuvo Luis Brandoni: “Porque es una persona que conoce la profesión, tenía que debutar con su obra y quería escuchar (el mandatario) opiniones diferentes. Así fue como el 7 de junio, Dia del Periodista, fuimos a ese encuentro en Olivos”.

El actor lo pasó a buscar para ir a la Quinta y en la charla durante el viaje, ambos destacaron que les llamó la atención que fuera un domingo al mediodía: “Él quería saber cómo estaba la actividad porque estábamos contando (en los medios) que estábamos atravesados por la clausura de los espectáculos, en nuestro caso del teatro”.

El productor dijo que luego de las reuniones y que el tema sobre las visitas a Olivos volviera a salir a flote en los últimos días, no se sintió atacado ni tuvo mayores repercusiones, como sí le ocurrió a otros referentes del espectáculo como Florencia Peña.

“Se trabajó mucho y se sigue trabajando, es algo que me parece habitual. Es todo muy subjetivo lo que se discute. Fue claro el objetivo de lo que se quería hablar, fue tan profesional el encuentro, tuve tantos y los que tengo. Hoy cambió lo sanitario, pero trabajábamos”, dijo y resaltó que se trataba de cuestiones laborales y que al igual que millones de argentinos, no mantenía reuniones personales: “No me podía juntar con mi familia en casa pero eso no impedía que saliéramos para gestionar los protocolos que se generaron”.

