El gesto de Daniel Osvaldo buscando un acercamiento con Gianinna Maradona en medio de la crisis de pareja

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

Cómo está su relación hoy, solo ellos lo saben. Si bien siempre fueron reacios a hablar de su vida privada, en las últimas semanas se habían permitido compartir románticas fotos y mensajes de amor en las redes sociales. En abril aparecieron las primeras imágenes que confirmaron la relación que comenzó en el verano y desde entonces decidieron dejar de ocultarse.

Hasta que en los últimos días ella se cansó y no le importó que su crisis quedara expuesta mediáticamente. “Estoy con unos quilombos de celos que ya me colmaron la paciencia”, le escribió Gianinna Maradona a una usuaria de Twitter que había escrito que la había visto en un bar, lo que generó que el malestar de Daniel Osvaldo. “¿Cuándo me viste y en qué laburas?”, le preguntó la diseñadora a la chica que no respondió de manera pública, decidió ponerle privacidad a su cuenta y cambió su biografía: “Leave Gianinna alone” (“Dejen a Gianinna en Paz”, en español).

Desde entonces, la hija de Claudia Villafañe y Diego Maradona no volvió a referirse a la crisis de pareja a través de sus redes sociales. Y fue el propio exfutbolista quien sí lo hizo buscando un guiño de complicidad. El jueves por la noche, tomó su celular, deslizó hacia la derecha y el sistema operativo le recordó una romántica foto con Gianinna Maradona en la cual ella le está dando un beso en el cachete a él.

VER TAMBIÉN De una amistad que para Jimena Barón fue una traición a los besos en un cumpleaños de Diego: la historia de amor de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Sin embargo, el músico no hizo mención a dicha imagen sino que aprovechó la oportunidad para comentar con sus 600 mil seguidores sobre el clima pronosticado para este viernes. Al momento de hacer la captura de pantalla se veía que en el partido de Lomas de Zamora –en donde vive Osvaldo- hacían 11 grados. “Más cálido mañana, con un pico de 21 grados”, se lee en la aplicación.

“Dice que mañana va a estar más cálido… ¿será?”, escribió y agregó el emoji de un hombre alzando las palmas de sus manos en gesto de incertidumbre. Lejos de buscar interactuar con sus seguidores, ya que jamás había hecho mención sobre la temperatura, de inmediato los usuarios destacaron que Osvaldo busca que Gianinna vea el gesto al recodar la romántica foto que tiene en su teléfono.

El posteo de Daniel Osvaldo en su cuenta de Instagram

El día anterior, también se había expresado en las redes sociales en un mensaje que bien podría interpretarse a su situación actual con la diseñadora. Compartió una imagen con un significativo texto: “Hubo momentos, destellos de esperanza, pero no tardaron en disiparse en la misma vieja fórmula: el hedor de la realidad”.

Desde aquel tuit expresando su molestia por la escena de celos de Osvaldo, Gianinna no volvió a hacer mención de la crisis. En tanto, días atrás le había dedicado un romántico a través de un posteo: “¡Te amo, Pablo! Así 24/7″, escribió jugando con el primer nombre de él: Pablo Daniel Osvaldo.

“En estos tiempos de odio. De tanto hablar por hablar. Vos sos luz, sos primavera. Mi cable a tierra y mi paz”, agregó Gianinna Maradona en el que posteo que, además, bloqueó la opción para que sus seguidores no pudieran comentarlo. Tan solo se puede poner “me gusta”.

SEGUIR LEYENDO: