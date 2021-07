La reacción de Dalma Maradona luego de que le prohibieran a Matías Morla seguir como abogado de sus tías

Dalma Maradona, en pie de guerra con Matías Morla

La guerra entre Dalma Maradona y Matías Morla parece no tener fin. “Lo quiero ver preso. Me hago cargo de que soy la persona que no lo dejo entrar al velorio. Me vinieron a preguntar, lo consulté con (Víctor) Stinfale, me dijo que le parecía perfecto. La que decidió eso fui yo y nada más que yo”, había dicho la actriz días atrás en una entrevista con Ángel De Brito.

Y este lunes, luego de que Infobae confirmara que le prohibieron al ex apoderado del Diez seguir como abogado de las hermanas de Diego y que se ordenó que se lo investigue, la hija mayor de Claudia Villafañe celebró la noticia. “Les quiero contar algo...”, anunció en sus stories, para luego poner una captura de la nota periodística que lo confirmaba. “Y de nuevo les quiero contar otra cosa”, agregó para repetir lo que ella considera una buena en medio de tanto dolor. “Por último y no es un dato menor...”, continuó y dio paso a otra captura del mismo recorte, pero resaltando la parte en la que se señala que Morla ahora tiene más posibilidades de ser imputado.

Dalma Maradona celebró que le hayan prohibido a Morla seguir como abogado de sus tías

De acuerdo a la nota firmada por Martín Candalaft, el juez Diego Martínez aceptó un pedido de Dalma y Gianinna y decidió su apartamiento como defensor. Es decir que ahora no tiene ningún tipo de vinculación formal con la causa, más allá de que los fiscales analizan todavía si lo imputan. Además, solicitó que se lo investigue en una causa conexa por prevaricato.

En concreto, el magistrado hizo un recuento de las conversaciones que Morla tuvo los días posteriores a la muerte en las que, explícitamente, brindaba apoyo y asesoría informal a los médicos que luego fueron imputados, como Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. Para el juez esa evidencia recolectada en el expediente delata una incompatibilidad con su actual rol como abogado querellante en representación de las hermanas de Diego.

El juez, además, hizo hincapié en la relación que unía al abogado con dos de los imputados y que eso quedó plasmado en las propias indagatorias que realizaron. “Adviértase también que la relación de conocimiento y afinidad que enlazaría a Morla y los inculpados Díaz y Luque encuentra sustento en las propias expresiones de los mentados al momento de prestar declaración”.

El 14 de julio, la integrante del ciclo radial Un día perfecto, por FM Urbana, le había dado una fuerte respuesta a sus tías a través de las redes sociales, luego de que ellas emitieran un escrito en el que aseguraron que el interés de la actriz y su hermana “es el dinero”. “¿Qué pensás de lo que dicen tus tías?”, preguntó un usuario. “¿Qué de todo? Les mando mucho amor y ojalá que algún día puedan entender que la familia que mi papá eligió fuimos nosotras tres”, aseguró ella en referencia a la familia que Diego formó con Claudia, Dalma y Gianinna.

La fuerte respuesta de Dalma Maradona a sus tías

Por otra parte, este domingo se cumplieron ocho meses de la muerte de su padre, motivo que hizo que compartiera un conmovedor mensaje. “Fue en la segunda temporada de La hija de Dios, apareciste de sorpresa. Te extraño todos los días, ya nos vamos a abrazar de nuevo. Ocho meses”, expresó Dalma junto al emoji de un corazón roto y la imagen donde se la ve abrazada a su padre en el back de un teatro.

