Cómo sigue la salud de Julián Weich, a 12 días de su internación por coronavirus: “La recuperación no va a ser inmediata”

“Juli esta bien, sigue mejorando y la saturación se mantiene estable", dijo su médico personal

Tras doce días de internación, que llegó a la terapia intensiva, por complicaciones respiratorias derivadas del coronavirus, Julián Weich continúa presentando mejorías. Gracias a su favorable evolución, los médicos decidieron que el conductor el pasado jueves sea trasladado a una habitación común.

Mario Fitz Maurice, su médico personal, se comunicó con Otra vez juntos, el programa que conduce Weich junto a Maby Wells, para dar un nuevo parte médico del conductor. “Juli esta bien, sigue mejorando, la saturación se mantiene estable. Ahora estamos con pequeños lapsos de aire ambiente, sin siquiera la bigotera y realizando haciendo ese ejercicio, duerme con bigotera para que no haga hipoxia a la noche y no se de cuenta”, manifestó.

“A la mañana se despierta, desayuna sin la bigotera, se toma la saturación y vamos viendo que de alguna manera con el quite de la bigotera está saturando por arriba de 91/92 y cuando se mueve baja a 90, que es algo dentro de lo esperable”, añadió y luego explicó que antes de ser dado de alta deberá permanecer allí entre dos y tres días más con la bigotera nasal, si la mejoría se mantiene.

"Entreel miércoles y el jueves, si todo va bien, intentaremos ver si no necesita oxígeno durante 24 horas para que pueda volver a la casa”, dijo Mario Fitz Maurice

“La recuperación no va a ser inmediata pero va realmente muy bien. Mañana (por el martes) se cumple el día 21 de la fecha inicial de los síntomas y a partir de ese momento, el ya puede empezar a recibir visitas y recibe el alta epidemiológica”, continuó. “Seguramente mañana lo pasemos a un sector no covid y pueda recibir a un familiar. Vamos a hacer los ejercicios y ,por ahí, entre el miércoles y el jueves, si todo va bien, intentaremos ver si no necesita oxígeno durante 24 horas para que pueda volver a la casa”, agregó con optimismo el profesional.

“Hoy a la mañana le sacamos sangre para hacer un testeo muy importante y amplio de los determinantes bioquímicos de inflamación para quedarnos tranquilos de que todo está mas que en descenso y ya estable”, aseveró Fitz Maurice. “Es un día importante para él porque vamos a evaluar los resultados de las determinaciones químicas y además de que su evolución clínica esta siendo realmente favorable y bastante rápido”, completó.

El virus afectó severamente el sistema respiratorio de Weich, pero no causó lesiones en su corazón ni en su sistema respiratorio. Gracias a los cuidados que recibió en terapia intensiva y en terapia intermedia pudo revertir rápidamente su cuadro. Y más allá del trabajo del equipo médico, fue fundamental su buen estado de ánimo en todo momento.

Recordemos que Carolina Papaleo, su compañera en Vivo para vos, por Canal 9, había revelado que Julián no se había vacunado, pese a haber tenido turno asignado dos semanas antes del contagio. “Yo me fui de vacaciones, cuando volví él ya estaba aislado. Yo le había dicho que para mí estaba resfriado, porque estaba muy congestionado. Finalmente el hisopado le dio positivo”, dijo la actriz en Nosotros a la Mañana. “Él después contó que tenía un turno hace 15 días, pero no sé por qué no se vacunó... “, agregó la conductora sobre los dichos al aire su colega, que hace semanas salió por Zoom en el programa cuando ya estaba contagiado, pero aún su cuadro no se había complicado.

