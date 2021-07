Alex Caniggia volvió a disparar contra Sofía Bonelli, la novia de su padre: “Nosotros vivimos en Europa, no seas mamarracho”

Alex Caniggia volvió a fustigar a Claudio Paul Caniggia y su novia Sofia Bonelli

Alexander Caniggia volvió a la carga contra su padre, Claudio Paul, y Sofía Bonelli, incluso después de que se supiera que el ex delantero de la Selección Argentina le iniciará acciones legales por los ofensivos mensajes que publicó en las redes sociales contra su pareja.

“Tu cambio de sexo fue aceptado... Fuiste papá lo que has deseado... Pero hay algo que no cambia y te tiene indignado... que si vas al baño, sacás la chota y meás parado!!!”, volvió a ofender el ex participante de Masterchef Celebrity 2, apelando como siempre a las rimas vulgares.

“El que habla de trucho se viste de mina y es un muchacho... Laburabas con el fratatacho en la obra y te decían Cacho. Tucumano, nosotros vivimos en Europa no seas mamarracho... Seguís sin sacarte fotos de tu cara porque sos un escracho”, dijo en otro tweet el mediático. Y cerró los mensajes con las iniciales “S.B.”, las mismas de Sofía Bonelli .

Horas antes, Sofía Bonelli había calificado a Mariana Nannis y a sus hijos de “vividores y okupas VIP” y dijo que Claudio Paul recurrirá a la Justicia para defenderse de los constantes ataques que sufrió en los últimos meses por parte de su ex mujer y sus hijos. “Quiero ver a todos pagando. Van a tener que pagar desde el primer momento que me atacaron. Problemas gratis no me como más, ni tampoco me voy a pelear gratis”, aseguró. Y esto también motivó una respuesta por parte de Alex.

Alejandro Cipolla, abogado y amigo del joven, comentó la noticia de que Claudio Paul llevará a Alex a la Justicia diciendo: “Es lo más bizarro que escuché. Querellar a tu propio hijo. Igual vas a perder”, vaticinó el letrado en sus Instagram Stories. Y el mediático compartió la publicación agregándole su sello: “ Sí, claro que se va a hacer justicia... Ya todos saben que sos una inmundicia ”.

La Instagram Story de Alex Caniggia contra su padre Claudio Paul y su novia Sofía Bonelli

“Yo no lo voy a querellar a Alex, es Claudio el que va a hacerlo. A Mariana ya le inicié una demanda. A Charlotte no. Me da lástima esa piba, pero también me atacó mucho y eso me molesta. Así que si habla de nuevo sobre mí la voy a mandar al frente con alguna cositas. ¡Falsa! Decía que no me conoce y yo le cuidaba a su perro. Siempre la contuve, un día vino llorando a tocarme la puerta hablando mal de la madre. Son todos falsos acá. ¡Entre ellos se matan!”, dijo Sofía Bonelli.

Y, en declaraciones a la revista Gente, agregó: “No le va a quedar ni la casa que ocupan en Marbella. Porque ellos son okupas, no pagan ni el alquiler, no tienen nada, son okupas VIP. Ella tiene a un hermano que se llama Cristian viviendo de arriba en la casa de España, es uno que toda la vida vivió de Claudio . Además de Gonzalito que ya todos lo conocemos. ¡Todos vividores! Lo digo yo, ¡Vividores y okupas!”.

“Yo te recomendaría que a mi madre le vayas pagando… La herencia que con el tucumano te estás gastando”, había disparado Alexander la semana pasada a través de sus redes sociales, lo que motivó la intervención judicial que dispuso Claudio Paul.

Claudio Paul Caniggia llevará a la Justicia a su hijo Alex Caniggia por sus ofensivos dichos contra Sofía Bonelli

Caniggia y Nannis están enfrentados judicialmente desde 2019, luego de que oficializaron su separación. El año pasado, el ex delantero de Boca Juniors y River Plate demandó a Mariana por estafa por la supuesta venta de un departamento en Miami que formaba parte de la sociedad conyugal.

En otra oportunidad pidió una pericia psiquiátrica de Nannis, luego de que oficializaron su separación. El año pasado, el ex delantero de Boca Juniors demandó a Mariana por hoy por hoy víctimas de una situación de insanía”, había declarado Caniggia tras una denuncia por violencia que pesaba en su contra. En tanto, la madre de Alexander, Charlotte y Axel disparó: “Él tendría que estar preso porque yo tengo testigos de todas las veces que me pegó y abusó de mí. Segundo, hizo negocios ilícitos”.

