Alex Caniggia disparó contra su padre en medio del conflicto judicial con Mariana Nannis: “Cada día más viejo y pelado”

Alex Caniggia disparó contra su padre, Claudio Paul Caniggia, a través de sus redes sociales. También cargó contra Sofía Bonelli, novia del ex jugador de fútbol

Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis están enfrentados en una encarnizada batalla judicial. Y, como es costumbre en la familia, uno de sus hijos tomó partido por una de las partes: Alex Caniggia volvió a apoyar a su mamá y, desde sus redes sociales, disparó escandalosos mensajes en contra del ex futbolista de la Selección Argentina y también de su novia, Sofía Bonelli.

El abogado Carlos Broitman, defensor de Nannis, confirmó en Nosotros a la Mañana (El Trece) que solicitará un pedido de detención para el Pájaro por violencia doméstica y abuso. Sin embargo, horas antes de este anuncio tanto Mariana como su hijo, ex participante de Masterchef Celebrity 2 (Telefe), agredieron verbalmente a la pareja que conforman Caniggia y Bonelli, expandiendo aun más la grieta existente entre las partes.

Como suele hacer en los micromensajes que emite en su cuenta de Twitter, Alex apeló a las rimas para disparar con dureza contra su papá: “ Yo te recomendaría que a mi madre le vayas pagando... la herencia que con el tucumano te estás gastando... estás mal de verdad pero no nos está preocupando... que se preocupe el traba horrible con el que te estás acostando ”, expresó de manera contundente y soez.

Aunque mencionara a su mamá, el nombre de Claudio Paul Caniggia no figuraba en su posteo de Twitter. Allí fue cuando Alexander decidió ir por más y ser más explícito en sus Instagram Stories, compartiendo fotos de su padre y más textos para agredir a él y a su novia.

“Cada día más viejo y pelado, y de novio con el que mea parado”, fue el mensaje con el que Alex volvió a cargar contra la pareja, imprimiéndolo sobre un video de una cena en la que se los ve a Caniggia y a Bonelli. Este último mensaje contó con el apoyo de Mariana Nannis, quien replicó y compartió esto en sus Instagram Stories.

La ofensiva Instagram Story que Alexander Caniggia publicó contra su padre y que replicó Mariana Nannis en su cuenta

Claudio Paul se comprometió con Sofía Bonelli en noviembre de 2019, pero Alex nunca la aceptó. Asimismo, la novia que por entonces tenía el hermano de Charlotte, Macarena Herrera, protagonizó una pelea con ella.

“Recibí insultos de todo tipo. Hay gente de seguridad que estaba presente y lo escuchó. Lo viví en la calle, porque me atacó sacada, de una manera muy violenta... Me decía: ‘Prostituta, vas a terminar muy mal’. Eso se repite en las redes sociales”, denunció Sofía en aquella ocasión en una entrevista brindada al panel de Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

Mariana Nannis también fue muy agresiva con Bonelli a través de sus redes sociales. A fines del año pasado sugirió lo mismo que está haciendo su hijo en las últimas horas. “Todas tus cirugías no se pueden enumerar, pero lamento que la nuez no te la puedas operar”, disparó la ex mujer de Caniggia.

Claudio Paul Caniggia y Sofía Bonelli, agredidos por Alex Caniggia y Mariana Nannis

La ex esposa de la estrella de la Selección Argentina estuvo de visita en el living de Susana Giménez allá por agosto de 2019 y anticipó lo que tiempo después reafirmaría ante la Justicia: que Caniggia la amenazó, la golpeó y que, como consecuencia de esos golpes, una vez perdió un embarazo.

En la denuncia, Mariana acusó a Claudio Paul por violencia psicológica, verbal, física, económica y sexual. En junio de este año trascendieron las pericias y, además, el abogado de Nannis también dijo en su momento que ella le reclamará a su ex una cifra mensual de 300 mil euros, dado que la sentencia de divorcio la dejó insatisfecha. Por otra parte, se señaló que en la división de bienes habría testaferros del lado del ex jugador de fútbol.

