Momento incómodo en Pasapalabra: un participante hizo trampa y la producción no se lo dejó pasar

La versión española de Pasapalabra es uno de los programas más vistos en el viejo continente y en cada emisión los participantes compiten por cientos de miles de Euros, por eso es muy importante para ellos acumular segundos que luego son vitales en El Rosco. Esta semana, con tal de tener más tiempo, un concursante realizó una estrategia extraña y el conductor, Roberto Leal, lo sancionó.

Fue en el juego ¿Dónde están?, que consiste en memorizar la ubicación de las palabras en el panel de nueve espacios. Sucede que al encontrar la misma cantidad de palabras que su contrincante, Javier del equipo naranja, decidió dejar correr el reloj tras el empate para llevarse los segundos de dicha prueba. Es que si intentaba adivinar más y perdía, se quedaría sin el tiempo acumulado.

“Mejor, mejor (que no dije nada más). Porque así empatamos. Si fallo (al responder la siguiente) perdemos todos los segundos”, le dijo a su compañero de equipo en voz baja al sonar la chicharra que daba por terminado el juego.

Alertado por la picardía del concursante, el conductor Roberto Leal le comunicó que no podía dejar pasar su estrategia y que como había pasado más tiempo del permitido sin contestar, tenía que descontarle los segundos del juego. “Javier, realmente habrían sido cinco aciertos, pero el último te lo tengo que dar como error porque acaba de ocurrir una cosa y es que has tardado más de 4 segundos en decir esa respuesta”, dijo el anfitrión.

“No se puede hacer esto, son las normas del programa, no había pasado nunca, pero son las normas de Pasapalabra. Entre otras cosas, cuando tenés un reloj es para que no se hagan posibles estrategias a la hora de guardar ese resultado. Por lo tanto, lo siento mucho: son cero aciertos para el equipo naranja”, agregó Leal.

La versión argentina del ciclo se hizo en el 2001 y 2002 y contó con la conducción de Claribel Medina. En el 2016 regresó a la pantalla de El Trece donde estuvo hasta el año pasado con la conducción de Iván de Pineda. Este año regresó a las tardes de Telefe y cada día los participantes juegan por cientos de miles de pesos. Los fines de semana tiene su edición famosos.

Iván de Pineda en Pasapalabra

Desde que comenzó hasta hoy, solo cuatro campeones ganaron El Rosco. El primero fue Horacio Moavro que en el 2016 se llevó 300 mill pesos. Dos años más tarde, luego de diez emisiones Martina Barraza se llevó el pozo de más de un millón de pesos. A mitad de ese año el profesor de inglés Diego Aira, con récord de participaciones (68) se llevó un suma similar y en el 2019 luego de 27 juegos Camilo Rubio se llevó poco menos de dos millones de pesos.

“Todo el equipo de producción, todas las personas que hacemos este programa lo amamos profundamente. Nos divertimos, la pasamos bien, todos los días cuando hacemos el programa nos llevamos algo, aprendemos. Nos encanta compartirlo con la gente que lo ve, donde quiera que estén, con los participantes en el estudio, con los invitados que muy generosamente vienen a jugar, a pasarla bien, a sumarle. Es un programa que tiene eso, empatía pura”, había dicho hace un tiempo a Teleshow Iván de Pineda, feliz con la vuelta del ciclo.

En el 2020 al despedirse apenas comenzó la pandemia, dijo en la que fue su última tarde en El Trece: “Hoy termina una etapa. Fueron cuatro años de éxito. A través de la cultura, con los participantes y famosos, la pasamos muy bien. Gracias por estar siempre con este lindísimo programa. Fue un lujo. Estamos muy contentos de haberlo hecho. Nos volvemos a encontrar muy pronto. Será hasta la próxima”.

