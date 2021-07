De trabajar en una plantación de cannabis a probarse como modelo: la nueva vida de Gabo Usandivaras en México

Gabo Usandivaras, de viaje por el mundo (@gabousandivaras)

Fue uno de los bailarines más destacados en la pista de ShowMatch y un protagonista glamoroso en la noche, pero desde el comienzo de la pandemia poco se supo de la vida de Gabo Usandivaras. El coreógrafo se lanzó a la aventura y en su cuenta de Instagram se mostró en en diferentes paisajes de Estados Unidos y México, siempre rodeado por la imponente naturaleza, pero sin demasiados detalles, hasta que habló una ex compañera suya dio detalles de su paradero.

La que contó en qué anda el bailarín fue Cinthia Fernández, su pareja en la edición 2015 del show conducido por Marcelo Tinelli. En aquella oportunidad, llegaron hasta las semifinales de la competencia que terminaron llevándose Federico Bal y Laurita Fernández. Al parecer, la integrante de Los ángeles de la mañana mantuvo el contacto con su partenaire y reveló su actual paradero durante una charla en el programa conducido por Ángel de Brito.

Todo surgió de manera casual, a raíz de una anécdota que contó la mamá de Charis, Bella y Francesca y que involucraba al coreógrafo. Sin dejar pasar el comentario, el conductor le preguntó por el paradero de Gabo. “Está en México. Paseó por todos lados”, contó Cinthia y dio algunos detalles de la vida nómade de su ex compañero.

“Trabajó en una plantación de cannabis, ahora está viviendo de los ahorros que ahorró de esa plantación. Está en México y está ahora siendo modelo. Me dijo ‘no vuelvo más’”, reveló la angelita. “¿Gabo es modelo?”, se sorprendió el conductor. “Sí. Ahora hizo una tapa divina, espectacular. Una producción tremenda. Ahora está buscando otro laburo, no sé si lo consiguió”, señaló Cinthia, que no se mostró muy preocupada al respecto: “Gabo con dos pesos, vive”, cerró, dando a entender que el bailarín lleva una vida austera.

En sus redes sociales, Usandivaras suele compartir comparte diferentes momentos de esta vida alejada de las ciudades y en permanente contacto con la naturaleza y la aventura. Se lo ve feliz y relajado, con fondos de playas, lagos y bosques paradisíacos, celebrando su nueva vida entre el disfrute y la reflexión. Como resumen, vale la publicación del 1° de mayo pasado, que simboliza este momento personal: “Feliz día del Trabajador a mí por todo lo que labure por esta profesión desde mis 9 años. Hoy elijo celebrarme este día así!!! Feliz día a mis padres que me enseñaron la tenacidad, compromiso, pasión y agradecimiento por el trabajo y Feliz día a ustedes”, escribió, mientras se lo ve descansando recostado en la arena y con la inmensidad del mar a su lado.

En relación a su trabajo anterior, Gabo se manifiesta abiertamente en sus redes sobre la legalización del cannabis. Cabe destacar que en julio de 2019, el bailarín había sido noticia cuando fue demorado en el aeropuerto de la provincia de Córdoba por tenencia de cannabis en una de sus valijas, tanto para consumo personal, como para un tratamiento médico. “Una amiga de Córdoba me había regalado un frasco de una cosecha personal”, dijo en una entrevista con Los ángeles de la mañana. “Yo trasladaba un frasco con flores por consumo personal y por mi madre que está con tratamiento oncológico. Ella consume aceite y manteca cannábica”, agregó, en referencia a Gachi, como se conocía a su mamá, que falleció meses despues.

“Mi deseo es contarlo y que se difunda para tomar conciencia. Si está despenalizado el consumo de marihuana, pero no está permitido ni el traslado, ni la portación, ni la plantación… ¿de qué manera lógica se puede obtener este producto natural como es una planta de marihuana?”, preguntó el bailarín en aquella oportunidad, en diálogo con Los ángeles de la mañana.

