La reacción de la hermana de Calu Rivero tras ser acusada de robar alcohol en un supermercado

Marou Rivero fue acusada de robar en un supermarcado

“Estamos en condiciones de afirmar que descubrieron pasando por la caja sin cobrar, o sea, que robó en el supermercado chino, a Marou, la hermana de Calu Rivero, ¡y esto es una bomba!”, contó Adrián Pallares en el aire de Intrusos (América), refiriéndose a Mara Rivero, hermana de Carla, hoy más conocida como Dignity.

Antes, en compañía de Rodrigo Lussich, el otro conductor del ciclo, había adelantado que lo que iba a destapar se trataba de una noticia con ribetes policiales y que involucraba a un apellido conocido. Luego, agregó que el hecho tuvo lugar en un “supermercado chino del barrio porteño de San Telmo, donde una cámara de seguridad reveló un episodio confuso, que una persona se estaba llevando una botella de licor y dos velas aromáticas”. También dijo que cuando la persona en cuestión se iba del lugar, la detuvieron y le llamaron la atención por no haber pagado esos productos.

Marou, que se autodenomina “influencer cultural”, es seguida por casi 94 mil usuarios en Instagram. Entonces, tras conocerse la noticia en el programa, su perfil comenzó a poblarse de comentarios que le advertían la revelación: “Acaban de decir en Intrusos que te robaste una botella de licor en el súper”, le informó una seguidora.

El posteo de Marou Rivero sobre lo dicho en Intrusos

Un rato más tarde, Rivero decidió hacer su descargo junto con una foto en la que se la ve en la orilla de un río. “Me propuse decir lo que siento, aunque incomode, aunque no sea lo que se espere de mí, aunque no les guste lo que tenga que decir. Hoy cuatro personas en un programa de televisión dijeron una MENTIRA asociada a mi nombre ”, comenzó

“Me enteré porque usuarios de las redes sociales se encargaron de hacérmelo saber. Me invadió la bronca que enseguida se transformó en impotencia. En ese momento, supe que hacer como si nada era sostener la impunidad con la que un conductor de tele puede mentir mientras sus compañeros de programa sostienen el show. Me pregunto si Adrián Pallares, Rodrigo Lussich, Paula Varela y Virginia Gallardo son conscientes de la violencia que generan con sus frases hechas chiste”, dijo, arrobando a cada uno de los integrantes del panel de Intrusos.

“O si realmente ellos quieren que sus familias, hijos, amigos vivan en una sociedad que miente y desvaloriza al otro por deporte. ¿Será que son conscientes del impacto que tiene su FALSA noticia en mi salud mental?”, agregó, desmintiendo a su modo lo dicho en el ciclo de América.

“Me encantaría que, así como se tomaron siete minutos para difamarme, se lo tomen también para responderme. Aquí y ahora dejo de sostener las prácticas violentas que en otro momento hubiese minimizado. No quiero que por tener miedo a que esto escale (y mi hermoso ecosistema digital se llene de haters) cuatro personas sientan que puede decir lo que quieren sin consecuencias”, continuó Marou.

Marou Rivero junto a su hermana, Calu Rivero

Y aprovechó la oportunidad para promocionar su podcast: “Hace un año en #conchapodcast me juré a mí misma que iba a dejar de sostener el patriarcado y de esto se trata este post. Me gusta mí nueva versión, me costo un montón de trabajo personal llegar hasta acá y el mundo que yo trato de construir es uno que no lastima a los otros”, cerró.

Entre los cientos de mensajes con adhesiones que recibió, se destaca el de su hermana Calu Rivero: “Te amo Marou, hablar para que eso no quede en tu cuerpo, eso que hiciste se llama dignidad personal, defenderse y frenar tanta locura”, aseguró quien hoy se hace llamar Dignity.

“Hay que cambiar la conversación cultural de nuestro país. ¿Cómo? Así. Hablando con quienes deciden hundirnos porque sí, mancharnos por deporte y lastimarnos desde la ignorancia”, insistió Calu. Y cerró: “Sos muy preciada, tu sensibilidad, espontaneidad y amorosidad no debe cambiar por un grupo de personas que solo quieren hacer el mal, confundir y distraer. Así que con esa misma sensibilidad y amorosidad pero con firmeza, hay que frenarlos. Te amo, lejos de sentir dolor, siento agradecimiento por cómo saliste a defenderte. Se nota tu trabajo personal. Se exponen ellos. Te amo infinitamente”.

