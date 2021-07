Pampita armó la cuna de su beba con una ayuda muy especial: “Nadie puede competir con él, le sale re bien”

Pampita armó la cuna de su beba con la ayuda de su hermano (Instagram @guilleardohain)

A menos de dos semanas del nacimiento de su beba, Carolina Pampita Ardohain aprovecha los fines de semana para ultimar detalles y que nada quede librado al azar. Para eso, cuenta con la ayuda de toda su familia y este domingo fue su hermano, Guillermo, quien tuvo el privilegio de asistirla en uno de los momentos más importantes previo a la llegada de su primera hija con Roberto García Moritán: el armado de la cuna.

“Heredé el gusto por la cama bien tendida”, se la escucha decir en un video que publicó Guille en su Instagram, mientras que el marido de la modelo lo desafía: “A ver cómo la hace el tío”. En las imágenes, se los ve a los hermanos preparando la cama de la niña que nacería el próximo 22 de julio.

“Tío Guille, las sábanas por favor bien hasta abajo de todo”, expresa la jurado de La Academia, mientras que el empresario lo elogia: “Ah, tiene muy buena mano. Para mí tiene que venir todos los días a hacerle la cama a la bebita. Mucho mejor que yo, ¿no?”. Sin dudarlo, Pampita agrega: “¡Mucho mejor! ¡Ni hablar!”. Rober, por su parte, termina admitiendo el talento de su cuñado y cierra: “Te ganaste tu lugar, yo me encargo del baño, vos te encargas de hacer la cama, trabajo en equipo”. En otro video, la modelo felicita a su hermano: “Es el mejor ayudante ¿Hay competencia? Nadie puede competir con el tío Guille. Le sale re bien”

El jueves pasado, al finalizar la emisión de Showmatch, Carolina dialogó en exclusiva con Teleshow sobre cómo vive los últimos días de embarazo. “Pasa rápido y más laburando, que las semanas pasan volando. Es como que está llegando el día y a esperar y nada más, pero no con la ansiedad de los primeros hijos”, señaló, avalada por la calma que transmitía el tono de su voz. En esa línea, relató que pasa estos días “como cualquier mamá: toda hinchada, duermo poco, me duele la espalda”, y admitió que la agenda cargada y la proximidad del parto le impide realizar ejercicios. “Estuve muy activa durante el embarazo. Hice natación, pilates, pero ahora, ya con los tiempos tan ajustados, no estoy haciendo más nada”.

Pampita habla sobre sus últimos días del embarazo (Video: Teleshow)

Los que no están tan tranquilos son los cinco hijos de la familia ensamblada que forma con García Moritán. Los tres de ella -Bautista, Beltrán y Benicio, de su relación con Benjamín Vicuña- y los dos de él -Santino y Delfina, de su matrimonio con Milagros Brito-, quienes sí se muestran más ansiosos por la llegada de la hermanita. “Para los chicos los embarazos son muy largos, los tiempos son mucho más difíciles que para los adultos. Los cinco están muy expectantes porque se viene una integrante nueva a la familia”, señaló la anfitriona de Pampita online, que registrará parte de este proceso en Siendo Pampita, un documental de diez episodios que se emitirá para la plataforma Paramount+.

“El reality es prácticamente todo mío con lo que me lleva el día, participan muy poquito mis hijos porque obviamente mi faceta de mamá está muy presente, pero no es algo que ellos estén muy expuestos. Robert también participa acompañándome en irme a buscarme a Showmatch o esas cosas, pero no son los protagonistas”, explicó días atrás en charla con Intrusos, donde desmintió que Vicuña participara de documental.





