La indignación de Yanina Latorre: “¿Por qué la gente se puede juntar en el Obelisco y los que están fuera del país no pueden volver?”

El enojo de Yanina Latorre tras los festejos en el Obelisco por el triunfo de Argentina (Video: Instagram @yanilatorre)

Tras la consagración de la Selección en la Copa América, fueron muchos los argentinos que fueron a festejar al Obelisco. Con banderas argentinas y bien abrigados para combatir el frío, las personas poco a poco fueron ocupando la Plaza de la República, frente al emblemático monumento, que se iluminó con los colores nacionales, y todos los alrededores de la avenida 9 de Julio. Incluso hubo también festejos en muchas otras partes del país, donde la gente salió masivamente a las calles para celebrar la histórica hazaña conseguida por el equipo dirigido por Lionel Scaloni en el Estadio Maracaná.

Lo cierto es que, pese a estar contenta por el primer título de Lionel Messi con la Selección mayor, esta situación le generó mucha indignación a Yanina Latorre, que desde hace varios días está varada en Miami por las restricciones de los vuelos. “¿Alguien me podría explicar por qué la gente se puede juntar a festejar en el Obelisco y los argentinos que están fuera del país no pueden volver? ¡Gracias!”, comenzó escribiendo en su cuenta de Twitter. Y continuó, en el mismo tono irónico: “Albertico (sic), ¿en el obelisco no te contagias? ¿Serías tan amable de explicarme? Porque no lo entiendo. Besos. Y dejanos volver”. Por último, señaló: “Y hay otro tema q me tiene loca, Albertico, ¿por qué entran los vuelos privados y los de línea no? ¿Si sos millonario no contagias?”. Luego, se dedicó a contestar los mensajes de algunos “haters” que criticaban su viaje a Estados Unidos.

Yanina Latorre comenzó descargando su furia contra Alberto Fernández en Twitter

Sin embargo, su descargo no terminaría ahí porque, luego de unas horas, la panelista de Los Ángeles de la Mañana también seguiría criticando al gobierno nacional desde sus stories en Instagram, donde tiene un millón y medio de seguidores. “Le mandé un par de mensajitos a Albertico, tweets, a ver si me los contesta. Ponete media pila, contestame. Estoy indignada con lo del Obelisco, acá te grité en el balcón, festejamos. Porque basta de responder pelot...manga de resentidos. Al final, estoy descargando la ira”, comenzó expresando. “El festejo en el Obelisco y el Covid, como en el velorio de Maradona, y a la gente no la deja volver a su casa. No lo entiendo, Albertico, contame, amor, ¿quién te aconseja?”, siguió, eufórica.

En esa línea, le dio un consejo al plantel argentino: “Parece que los jugadores no lo recibieron, no sé si por la burbuja, o porque no quieren. No se dejen usar políticamente por este gobierno, chicos. Porque ahora viene Albertico, los usa y sigue el gobierno populista para que los planeros lo sigan votando. Nosotros no le interesamos, amor”. Y continuó, con furia: “Albertico, contame. Le voy a escribir a Cristina, peor no sé si me contestaría. Alberto sí porque ya somos amigotes, no conocemos. Me cae muy bien Alberto, pero como presidente, no. Voy a hablar con Cristinita. Quiero saber, quiero que alguien me diga por qué no podemos volver”.

Por otra parte, aprovechó la oportunidad para criticar la vacunación en el país y la ausencia de vacunas de la marca Pfizer en Argentina, la misma que ella recibió en Miami. “Quiero que alguien me diga por qué están tratando de llevar Moderna y no Pfizer ¡Chicos, no nos mientan más, la Pfizer es para los jóvenes, la Moderna, no! ¡Todo es política!”.

Y apuntó contra Máximo Kirchner: “Me dijeron que Máximo dijo que transar con Pfizer iba contra sus principios ¿Y a mí que me importan los principios de Máximo? ¡Máximo, hijo mío, hermoso, quiero conocerte, hablar con vos y explicarte un par de cosas! Hay un país entero en vilo, necesitamos la vacuna. Acá, en este país (Estados Unidos) y en un montón en Europa, la gente, 45, 50, 60% de vacunados, hay vida normal. Acá no está la patética normalidad que ustedes dicen que llegó para quedarse y que por muchos años no nos vamos a tocar ni a besar. Acá la gente se saluda, se abraza, se da besos y no hay los 100 mil millones de contagiados ni muertes por día que hay allá. A los niños, a los adolescentes y a los jóvenes solamente hay que darles Pfizer, ¡no me importan sus principios! ¡Cómprenla, llévenla y ya!”.

Por último, expresó: “Hay que pensar una cosa, Máximo, Cristina y Alberto, porque es como un trío. Son presidentes de un país, donde vive gente, y las personas no tienen la culpa de sus caprichos. Después vean cómo resuelven lo de los principios. Te mando un beso, Máximo, Alberto y Cristina ¡Algún día espero poder quererlos!”.





