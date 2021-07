“Martes, 21 horas, en mi casa”: la pícara respuesta de Carmen Barbieri a la invitación de Alberto Martín

Carmen Barbieri le respondió a Alberto Martín

“¿Te bancás un candidato?”. La pregunta de Luis Novaresio estuvo lejos de incomodar a Carmen Barbieri. Años en el juego mediático y unas cuantas cicatrices en el amor le servían de espalda suficientes como para afrontar lo que fuera. Durante su paso por Debo decir (América) la Leona giró la cabeza hacia un monitor para escuchar un mensaje de Alberto Martín para ella.

“El deseo es el mejor arquitecto de la vida”, señaló el actor a modo de introducción para luego hablarle directamente a Carmen. “Vos dijiste en un programa de televisión que me corrí, que me fui a la banquina, que mordí el pasto”, contextualizó el galán y soltó su propuesta: “El martes a la noche, yo voy a estar en casa, sabés donde vivo. Voy a tener a la mesa la comida que más te gusta. El martes a las nueve de la noche en mi casa, Carmucha. Y hablamos tet a tet. Te quiero mucho”, cerró el actor.

¿Qué había pasado entre los dos? El miércoles pasado, Alberto visitó Es por ahí y recordó una historia de amor con Carmen, pendiente al menos hasta la fecha. “Es la mujer más querible que he tratado. Es la mujer que me gustó abrazar. Es una mujer excepcional, muy querible -repitió- y tierna, y me encantó abrazarla”, destacó sobre la mamá de Fede Bal. Y admitió: “Ella dijo que yo me achiqué. Parte de razón tiene, pero la vida no terminó, Carmen”.

Alberto Martin le declaró su amor en vivo a Carmen Barbieri y ella reclamó: "Después se esconde"

Al escuchar esto, la producción del ciclo que conducen Soledad Fandiño y Guillermo Andino por América decidió sorprenderlo y llamar a Carmen para que lo saludase al aire. Sin embargo, contra todos los pronósticos, la actriz ironizó y se mostró -de cierta forma- ofendida por la actitud de su colega.

“Es un atrevido, me declara su amor en el programa pero después no me contesta los llamados”, reprochó entre risas la capocómica. De inmediato, el actor asumió la responsabilidad y aseguró: “Es verdad. Estuve un poco atareado y no le respondí dos mensajes. Tiene razón”.

“Soy tu Carmen, amiga y ama de casa, sabés que hemos pasado momentos hermosos y muy tristes. Que conozco tu gente, tus hijos, tu mujer, que no está físicamente pero está en nuestros corazones”, agregó la ex participante de Masterchef Celebrity, mientras el actor intentaba reconocer que le ganaba la timidez para verla personalmente.

Alberto Martín y Carmen Barbieri, amigos de la vida (Captura América)

De vuelta a la noche del domingo, Carmen escuchó la invitación de su amigo con sorpresa. “¡Se animó!”, comentó con una sonrisa luego de ver el tape, y antes de contar más intimidades de la relación. “Yo lo rezongo... Aunque tiene una familia maravillosa, él vive solo. Le regalé un perrito hermoso y me dice ‘lo voy a devolver, porque tengo que levantar la caquita...”, reveló la capocómica.

“Martes a las 9 de la noche”, la interrumpió Novaresio, invitándola a que vaya al grano. “¿Vos me organizaste esta cita?”, replicó la actriz con un dejo de sospecha, abriendo el juego al resto de las invitadas: la dirigente política Victoria Tolosa Paz, la actriz Cecilia Dopazo y la periodista y futura candidata a diputada, Carolina Losada.

“Si pasa algo quiero ser el testigo”, respondió el conductor, haciéndose cargo de la acusación. “Si tengo que buscar un candidato, lo elegiría a él”, sentenció Carmen, provocando las felicitaciones del living, aunque, los peros no tardaron en llegar. “Los dos tenemos nuestras historias, yo era muy amiga Marta, su señora, se mezclan cosas...”, argumentó Carmen. “Barbieri, estás arrugando”, la cruzó el periodista y sus invitadas se sumaron para darle ánimo a la Leona, que se mostraba indecisa. ¿Qué hará el martes a las 21?

SEGUIR LEYENDO: