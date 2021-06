La periodista Carolina Losada habló de su incursión en la política: “Me tomo licencia porque no vengo a militar a la pantalla”

Carolina Losada (Video: La Noche de Mirtha, ElTrece)

“Desde que soy periodista y empecé a opinar en Intratables me han propuesto desde distintos sectores. Algunos de los que no me imaginé... Porque soy crítica. Me propusieron de varios sectores y no me sentía identificada. No sentía que era mi momento”, señaló Carolina Losada, periodista de Intratables, en La Noche de Mirtha (ElTrece), conducida por Juana Viale.

Sentada junto al diputado nacional de Juntos por el Cambio Mario Negri, el periodista Claudio Rígoli y la actriz Gladys Florimonte, Losada contó qué cambio ahora para que decidiera ser precandidata a senadora nacional de Juntos por el Cambio. “Sentí que es el mejor momento de mi carrera. Hago algo que amo y me encanta”, apuntó sobre su vocación de periodista. Y dijo que por ahora va a seguir haciendo radio en Rivadavia, pero que se va a tomar un impasse para dedicarse a la política. “Será una licencia. Porque participo de programas políticos. Debatir desde el periodismo cuando ya sos precandidata no esta bueno”, aclaró en relación a sus nuevas funciones.

Carolina Losada, Mario Negri, Juana Viale, Claudio Rígoli y Gladys Florimonte (Foto: La Noche de Mirtha, ElTrece)

Ante la consulta de Juana Viale de porqué había dado el paso, apuntó: “Me metí porque estamos yendo a un lugar… hacia Venezuela. Somos amigos de Nicaragua. Estamos acercándonos a dictaduras. Estamos lejos de los principios del republicanismo, de los valores de Raúl Alfonsín que tanto me representa”. Y en este sentido, se refirió a Ricardo Alfonsín en alianza con Alberto Fernández y dijo no saber “qué diría su papá si lo viera”.

En consonancia con Mario Negri, opinó: “Hay un agotamiento tal que la gente no tiene ganas. Tengo un montón de amigos que se fueron del país. Yo mismo lo pensé. Acá lo que hacen es trabarte en todo”. También dijo: “Hay mucha gente como yo que se está queriendo meter en la política… Hay gente honesta. Está buenísimo que se metan para oxigenar”. Cosa que su colega, Claudio Rígoli, aseguró que no haría.

La periodista Carolina Losada (Foto: La Noche de Mirtha, ElTrece)

Consultada por Juana por las críticas de Diego Brancatelli, fiel defensor del oficialismo, Losada apuntó: “Me tomo licencia porque no vengo a militar en la pantalla. Me dijo que le mentí. ¡No mentí! Pero a veces el periodismo militante confunde los conceptos. Yo siempre dije lo que pensaba. No desde la militancia. Porque no estaba metida en política”.

Y en tono amistoso, después de que la humorista Gladys Florimonte contara que había votado a Alberto Fernández, Carolina Losada le preguntó si volvería hacerlo o si se arrepentía. “¡Qué mala!”, exclamó con simpatía la actriz. Y Losada explicó sus ganas de saber con un clásico “soy periodista”. Entonces Gladys fundamentó su voto: “Quería un cambio”. Explicó que es “peronista de cuna, pero no kirchnerista, ni albertista”. Y llegó a una conclusión: “No quiero votar a nadie. Nadie me convence”.

Carolina Losada en la mesa de Juana Viale (Foto: La Noche de Mirtha, ElTrece)

Antes de terminar, la conductora del programa quiso saber qué había dicho Baby Etchecopar, compañero de Losada en Radio Rivadavia, sobre su postulación. La periodista –que había tomado la decisión cuando estaba infectada con coronavirus– dijo que quería estar recuperada y sin contagiar para contarle personalmente. Así como quería hacerlo con Fabián Doman, el conductor de Intratables, donde Losada trabaja hace años como panelista. Entonces, detalló que terminó hablándolo por teléfono. Y que Baby no sólo la apoyó sino que además le ofreció armarle la campaña.

En tanto, para terminar, después de recordar que su postulación es en representación de la provincia de Santa Fe, de donde es oriunda, enfatizó en las razones de su decisión: “El periodismo es muy importante pero llego hasta un lugar... para meterse realmente a cambiar las cosas, la única herramienta es la política”.

