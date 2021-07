Después del escándalo por postear una foto del Tucu Correa, Nati Jota fue víctima de ciberacoso sexual: “Estoy llorando y temblando”

Nati Jota

Nati Jota fue víctima de ciberacoso sexual luego de haber quedado envuelta en una polémica en la que la acusaran de “sexualizar” al jugador de la Selección Nacional Joaquín Tucu Correa. Todo comenzó cuando la periodista compartió una foto del futbolista en el vestuario del equipo luego de la victoria contra Colombia que le dio el pase a la final de la Copa América contra Brasil que se disputa el próximo sábado.

“Un poco del Tucu en bolas para descomprimir”, escribió la joven en su cuenta de Twitter junto a dos fotos del deportista en ropa interior. Se trataban de dos capturas de videos que publicaron los jugadores en sus redes sociales durante el festejo después de la clasificación. Nati Jota se convirtió en tendencia en dicha red social y de inmediato comenzó a recibir críticas de las cuales se defendió con un fuerte descargo: “Me tienen tan harta. Subo una foto del Tucu en ropa interior que subieron ellos y me cuestionan que después me quejo de que suben algo mío. 1) ¿Saben la cantidad de comentarios que recibo de mis tetas o mi orto o las pajas que se harían y no digo nada?; 2) ¿No les da para entender que es distinto?”.

La periodista se fue a dormir buscando dar por finalizada la polémica e intentando olvidarse lo que sucedió. Sin embargo, cuando se despertó este viernes por la mañana y abrió los mensajes privados que recibió por la red social terminó muy angustiada. Nati fue víctima de ciberacoso sexual: recibió fotos explícitas de un usuario que, además, lo hizo sobre una imagen que ella había subido hace un tiempo a su Instagram.

La influencer, que desde hace unas semanas se encuentra en Estados Unidos, a donde viajó a visitar a su hermana mayor que vive en Chicago, decidió editar la imagen para poder publicarla en sus redes ya que se trata de contenido explícito sexual de parte de un hombre.

La periodista decidió editar la foto que recibió

Consultada por Teleshow, la periodista contó que su intención era finalizar la polémica y no subir la agresiva foto que recibió. “Pero me parece que, quizás, todavía realmente no entienden lo que siente una mujer al recibir algo así”, explicó y agregó que “solo mostrándolo se puede acercar la sensación”.

“Se armó la charla de sexismo, si es cosificación, si no. La verdad, no tengo ganas de seguir con el tema. Me parece ridículo, pero como me sentí esta mañana, no exagero, hasta me sorprendí yo misma”, se sinceró Nati.

Por su parte, había escrito un texto junto a la agresiva imagen que recibió. “Obviamente solo quiero terminar con el tema de ayer porque recibí demasiada agresión, pero entre esos insultos me llegó esto y hace un rato que estoy llorando y temblando. Como si lo mereciera, no sé”, expresó.

“No puedo explicar bien lo que siento y sólo quizás lo entiendan si lo ven, aunque sea así, como puedo subirlo. Porque no puedo subirlo. Porque no puedo subirlo, pero sí lo tengo que recibir”, enfatizó remarcando que ella se vio obligada a editar la imagen pero el usuario que la envió lo hizo sin ningún tipo de reparo.

Nati Jota también se expresó en su cuenta de Twitter, en donde publicó cómo recibió la foto agresiva

Y agregó: “Si alguna vez hice sentir a alguien un cuarto de lo que se siente esto que te llegue algo así, no encuentro palabras para pedirle disculpas”. Más tarde, todavía consternada por la situación que vivió, grabó una serie de Historias de Instagram en las que se mostró visiblemente angustiada. “Piensen lo peor que puede llegar a ser y es eso”, dijo sobre el contenido que recibió. “Miren que me llegan pijas a veces...”, agregó y continuó: “Hoy lloré, me empezó a latir el corazón”.

Luego de decir que no le interesaba volver a hablar de lo que había sucedido en las últimas horas volvió a pedirle perdón al futbolista de la Selección Nacional. “Solo quiero decir que si El Tucu Correa se sintió así, le pido mil disculpas”. Sin embargo, minutos más tarde decidió eliminar los videos que grabó.

