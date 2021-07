Del show de Papu Gómez, al baile de Dibu Martínez: el festejo íntimo de la Selección tras avanzar a la final de la Copa América

El show del Papu Gómez tras el triunfo ante Colombia en la Copa América

Argentina superó a Colombia y volverá a jugar una final de la Copa América. Con una actuación superlativa de Emiliano Martínez, que atajó tres de los cinco disparos en la tanda de penales, el equipo de Lionel Scaloni volverá a ser protagonista de una definición continental. El próximo sábado, el rival será nada menos que Brasil, el local, y en el Maracaná de Río de Janeiro.

Pero antes de pensar en el duelo decisivo, el vestuario celeste y blanco festejó el pase al último partido del certamen a pura alegría. Con Nicolás Otamendi como el encargado de registrar las imágenes de la celebración, una vez que empezó a sonar unos de los temas preferidos del seleccionado, el defensor tomó su teléfono móvil y exclamó: “Sabés que te gusta el tema este…”. A los pocos segundos, todos empezaron a arengar al Papu Gómez para que se ponga a hacer algo que hace casi tan bien como jugar a la pelota: bailar.

Acto seguido, mientras algunos de los jugadores aplaudían, otros golpeaban el mobiliario del vestuario y el propio Otamendi gritó “¡te encantóoooooo!”, el volante de Argentina inició su ya clásica rutina de baile, que hasta incluye un movimiento robótico. ”Mira a la cámara”, se escuchó decir de parte de uno de los compañeros de Papu, mientras el marcador central del seleccionado seguía arengando a su amigo. “Bailaloooooo”, repitió el actual defensor del Benfica de Portugal.

Es más, mientras Otamendi gritó un “acá lo tenés, Marcelo”, en clara alusión para que Tinelli le proponga bailar en su programa de TV, desde otro ángulo, el que también filmó el show del Papu Gómez fue Sergio Agüero. “Estamos en la final y él lo sabe”, escribió el delantero argentino. En las imágenes que el Kun subió a su cuenta de Instagram, se puede ver como Lautaro Martínez arengaba el baile del mediocampista. Otros, como Ángel Correa y Lisandro Martínez, no podían parar de aplaudir y reírse viendo las destrezas de su compañero.

El baile de Dibu Martínez, el héroe argentino en los penales contra Colombia

Pero los festejos no sólo tuvieron al Papu como protagonista. Una vez que terminó de hacer las entrevistas post partido en el campo del juego del estadio Mané Garrincha de Brasilia, el que se sumó a la celebración fue el héroe de la noche. Una vez que Emi Martínez llegó al vestuario, todos corrieron a saludarlo. Y, como ya había sucedido con Gómez, otra vez fue Otamendi el que registró todo con la cámara de su celular.

“Ojo que este también baila, ehhh”, escribió el ex Vélez en una de las historias que publicó. En las imágenes, se puede ver como el arquero hace un breve baile y luego se abraza con uno de los hombres importantes para Scaloni en la selección argentina. Cuando parecía que todo había terminado, el propio Otamendi y varios del plantel empezaron a pedir a Dibu que se ponga a bailar. ¿Qué hizo Dibu? Les mostró lo que querían ver e hizo un movimiento pélvico mientras todos cantaban “Tirate ¿qué?, tirate un paso..”, la recordada canción del grupo Los Wachiturros.

Más allá de su actuación en el vestuario argentino, la participación de Martínez fue trascendental para el conjunto de Scaloni. Después que Argentina se puso 1-0 con el tanto de Lautaro, el portero del Aston Villa le tapó un disparo dentro del área a Cuadrado que pudo haber sido el empate parcial para los colombianos. Al igual que ocurrió en el resto de los partidos de la Copa América, se mostró seguro en el juego aéreo, pero sin dudas, su mejor versión se vio en la tanda de los penales.

Martínez le contuvo el penal a Cardona y la Selección avanzó a la final de la Copa América (REUTERS/Ueslei Marcelino)

Con su estrategia de distracción, Dibu sorprendió al hablarle a cada uno de los ejecutantes colombianos antes de que pateen. Y dicha fórmula le resultó: “Mirá que te morfo”, le repitió en varias oportunidades a Davison Sánchez, al primero que le contuvo el disparo. Luego, fue el turno de quedarse con el tiro de Yerry Mina. “Estás nervioso, te estás riendo porque estás nervioso”, le dijo al marcador central que conoce por enfrentarlo en la Premier League. Justo antes de que ejecute, Dibu le repitió: “Te lo atajo, mirá que te como”.

Después de contener el disparo de Cardona, Martínez no pudo contener la emoción. Y tras festejar con todo el equipo, mostró su alegría por la clasificación a la final. “La verdad no tengo palabras, obviamente venimos hace 40 días encerrados, fuimos la única selección que no pudo ver a nadie, estábamos en una burbuja realmente solos, cuerpo técnico, staff, los que limpian, cocineros y dirigentes. Es un trabajo en conjunto de 70 personas que venimos por un sueño, lo dijimos: queremos jugar la final y qué mejor que jugar con Brasil en su cancha”, dijo el hombre que fue clave para que Argentina vuelva a ser finalista de un torneo de selecciones.

SEGUIR LEYENDO: