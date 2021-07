Nati Jota posteó fotos en ropa interior del futbolista Tucu Correa y fue duramente criticada: su furioso descargo

Nati Jota compartió imágenes del Tucu Correa en calzoncillos y recibió comentarios negativos

“Un poco del Tucu en bolas para descomprimir”, escribió Nati Jota en su cuenta oficial de Twitter junto a dos imágenes de Joaquín Correa, el futbolista de la Selección Nacional en ropa interior. Eran capturas de un video que subieron los jugadores durante la celebració que llevaron a cabo en el vestuario por la clasificación a la final de la Copa América. La influencer se convirtió en tendencia por este mensaje que generó polémica y muchas críticas.

“Si el tweet fuese de un hombre hacia una mujer estarías con tu feminismo de cartón llorando sexualización”, escribió una joven. Mientras que otra usuaria opinó: “Si te sexualizan a vos, con mucha razón hacés escándalo y no te dan los dedos para twittear enojada, porque justamente está mal. No hagas lo mismo, no te rebajes a ese nivel y hacete el favor a vos y a todas las que no nos comportamos así y respetamos de borrar esto”. Una persona le preguntó: “¿Si lo habría puesto un hombre con una mujer en ropa interior estaría bien? Hipócrita”.

Nati Jota fue cuestionada por subir estas imágenes a su Twitter

Furiosa, la periodista se cansó de los cuestionamientos y salió a defenderse. “Me tienen tan harta. Subo una foto del Tucu en ropa interior que subieron ellos. Y me cuestionan que después me quejo de que suben algo mío. 1) ¿saben la cantidad de comentarios que recibo de mis tetas o mi orto o las pajas que se harían y no digo nada? 2) ¿no les da para entender que es distinto?”, manifestó en su cuenta.

“¿Vos pensás que el Tucu sufre o se siente inferior o algo así porque yo digo que está bueno? ¿Pensás que le incomoda o le da miedo? ¿O algo así? Dejen de defender pelotudeces como excusa cuando en realidad solo quieren atacar a las mujeres o subestimar la lucha”, se quejó Nati.

El descargo de la periodista tras recibir muchas críticas

Cabe recordar que Jota había contado a principios de junio que si le gusta algún famoso no tenía problemas en contactarlo a través de las redes sociales. “Mando muchos mensajes a personajes internacionales. A Mario Casas le mandé un montón, después lo borro. Nunca me respondió. Después le mandé muchos mensajes privados al Tucu Correa, un jugador de la Selección que juega en Italia”, explicó en el ciclo Flor de equipo.

Luego, Nati señaló: “Él me gusta mucho, es muy lindo, es el que dicen que está con Tini (Stoessel), o sea no tengo chances. Pero bueno no importa, yo lo intenté. No creo que esté con Tini, yo no sabía, no estaba confirmado... Me parece hermoso, pero no me da bola, no me responde, ni me mira los mensajes”. Con tono irónico Marcelo Polino aseguró: “Hay una guerra mediática. ¡Nati Jota le quiere sacar el novio a Tini!”.

Nati Jota contó con qué jugador de fútbol le gustaría salir (Video: Flor de equipo, Telefe)

Además, con el objetivo de conquistarlo incluso le pidió ayuda a sus amigos Grego Rossello y Nico Occhiato: “Yo estoy enamorada en serio y él lo sigue a Grego, entonces yo le dije: ‘mandale un mensaje al Tucu Correa y decile que me de bola’. También se lo hice hacer a Nico Occhiato y a los dos le puso: ‘jaja, una genia Nati”.

Florencia Peña, conductora del ciclo de Telefe, no entendió muy bien la explicación y le pidió que volviera a contar cuál había sido su estrategia para poder hablar con el deportista. Entonces, Nati le aclaró: “Como no lee los mensajes, yo dije quizás no los vio. Viste que el optimismo uno lo lleva con ilusión hasta el final. Entonces pensé: ‘que le mande Grego, que el Tucu lo sigue, y el mensaje le iba a aparecer bien’. Bueno, él respondió: ‘Jaja una genia Naty’. Como buena onda. Pero yo estoy enamorada”.





SEGUIR LEYENDO: