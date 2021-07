El cuñado de un conocido conductor participó en La Voz

El cuñado del Pelado López, participó en La Voz

Steban Ghorghor, fue uno de los participantes que adicionó el jueves en La Voz, el programa de Telefe conducido por Marley. Aunque ninguno de los integrantes del jurado lo eligió, tanto Lali Espósito como la Sole, Ricardo Montaner y Mau y Ricky lo elogiaron. Sin embargo, al terminar la emisión del ciclo, el joven fue noticia por ser cuñado de un conocido conductor.

El cantante es hermano de Nella, la pareja del Pelado López, ex CQC y actual conductor de Santo Sábado, por América. Incluso fue su hermana quien acompañó a la audición a ciegas al rosarino de 33 años, que eligió el tema “Always on my mind” de Elvis Presley.

Steban Ghorghor en La Voz

“Mi apellido es de Grecia, pasa por Siria y en algún momento cuando vienen acá se transforma un poco y quedó esto. La herencia incluye esto, que viene de mi papá que es músico y baterista. Descubrí que podía cantar a los doce años y sigo por ese camino. También me dedico a la informática y la música siempre estuvo al lado mio, más allá de que en algún momento se pueda alejar”, se presentó.

“Mi familia me dijo que la rompiera, veremos qué pasa”, cerró antes de ingresar al estudio para interpretar su versión de la clásica canción. Su hermana destacó: “En casa siempre estuvo presente la música y siempre había instrumentos”.

El Pelado López

Durante su interpretación, ninguno de los cinco jurados se dio vuelta, pero al terminar, aunque no lo eligieron, lo llenaron de elogios. “La verdad es que lo hiciste precioso, lo hiciste bien, tenés una hermosa voz. La elección de la canción es excelente, dirás ‘¿por qué m... no te diste vuelta?’ y la verdad es que me faltó ese factor sorpresa... Ese color distinto en tu voz para que yo diga vamos para verle la cara y descubrirlo a Steban en este caso. Pero eso no quita para nada que tenes una preciosa voz, que tenes que darle con todo porque no todo el mundo canta tan bonito como cantás vos y que nadie se haya dado vuelta en este oportunidad no significa que no tengas que seguir dándole con todo a la música porque de verdad tenes una voz preciosa, faltó el diferencial, no lo terminé de sentir”, dijo Lali.

El ex CQC y la hermana de Steban se casaron el año pasado, el 13 de marzo, exactamente una semana antes de que comenzaran a regir las restricciones en todo el país para frenar el avance del coronavirus, luego de dos años de relación. La fiesta del Civil la realizaron en Costa Salguero y planeaban hacer una gran celebración a principios de abril, la cual tuvieron con cancelar.

Guillermo "el Pelado" López y su esposa, Nella Ghorghor

Entre los pocos famosos invitados estuvieron Mariana Fabbiani y su marido, Mariano Chihade; Juana Repetto, que es amiga íntima de la novia, con su pareja Sebastián Graviotto y su hijo Toribio; la modelo Soledad Villarreal; el periodista Rama Pantorotto y su novia Candela Zamarreño; Clemente Cancela y su pareja Paloma Bokser.

Unas horas antes del evento, a través de su cuenta en Instagram, la joven le había dedicado un emotivo posteo en Instagram a su pareja, junto a unas palabras: “Porque todo de mí ama todo de ti... Te digo ‘sí’ hasta el infinito, amor de mi vida”. A lo que él le respondió: “Así será. Te amo más de lo que imaginás”.

En su propia cuenta en la red social, él también escribió un mensaje para su amada: “Estoy muy emocionado... La vida me premió con vos @nellagok, sos una persona maravillosa que cambió mi vida por completo. Quiero agradecer cada gesto de amor de nuestra gente, de la que no conozco y es muy amorosa conmigo, todos los días se están ocupando para que este día sea inolvidable”.

SEGUIR LEYENDO: