Marcela Tinayre anunció con una hermosa foto el nacimiento de Lorenzo Marcos, el hijo de Valeria Gastaldi: “Gracias por agrandar la familia”

Valeria Gastaldi dio a luz a Lorenzo Marcos, fruto de su relación con su marido Facundo Pereyra Iraola. El músico y la cantante ya son papás de Santino (10) y Manuel (5). La noticia del nacimiento la dio a conocer este viernes 9 de julio Marcela Tinayre, ex esposa de Marcos Gastaldi, a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Comparto la enorme emoción que nació Lorenzo Marcos, hijo de Vale Gastaldi y Facu. Mi corazón explota de amor. Gracias vida por agrandar la familia. ¡Bienvenido lindo bebito!”, escribió la conductora del ciclo Las Rubias de Net TV en la red social junto a tierna imagen de la cantante con su bebé en la clínica.

La ex Bandana tenía previsto como fecha de parto el 22 de julio, pero se adelantó dos semanas. En una entrevista con Teleshow, había explicado que tenían planeado ponerle Marcos en honor a su padre, que murió el 19 de julio del año pasado, tras años de padecer demencia con cuerpos de Lewy, un tipo de enfermedad neurodegenerativa similar al Alzheimer.

En medio del duelo por la partida del banquero, Valeria quedó embarazada y sintió una enorme alegría por la llegada de un nuevo integrante. “Cuando le conté la novedad a toda la familia fue emocionante. Lloraron muchos. Varios me dicen que a este bebé me lo mandó mi papá. Marcela, entre ellos. Y mis hermanos, Rocco –de mi papá y ella–, y los que tengo de mi mamá y mi papá, estaban muy contentos por mí. Es muy fuerte”, había relatado cuando transitaba el quinto mes de embarazo.

“Me fluye la maternidad, compartir la vida con mis hijos. Inclusive habiendo trabajado siempre. Si fueran otras épocas, tendría más. Pero tres es un buen numero”, señaló la artista en marzo pasado cuando estaba presentando su disco solista, Canciones para decir Adiós, que formó parte del proceso de despedir a su padre. “Un día antes de su descompensación e internación le empecé a hacer una canción que se llama ‘Si no estás aquí', que terminé de escribir un día antes de su muerte. El desarrollo de la canción fue mágico. Yo lloraba muchísimo mientras la escribía. Uno no sabe porqué... Y es una canción que refleja lo que paso mucha gente en la pandemia. Perder gente querida por coronavirus o por otros motivos y no poder despedirse”, había manifestado Valeria.

Más allá de todo lo ocurrido, Valeria se quedó con los mejores recuerdos guardados de su padre en su corazón y con las enseñanzas de vida que seguramente les transmitirá a sus hijos. “Cuando estaba bien, (me enseñó) valores sólidos vinculados a la humildad, a extenderle la mano al otro, la bondad… También la lucha. Mi papá logró de cero todo lo que logró. Se hizo de abajo, con trabajo y esfuerzo. Lo pasó mal por el país donde vivimos. Y en su enfermedad, también me enseñó a pelearla. No soltaba. Su cuerpo no le respondía y se paraba y caminaba. Trataba de dar dos pasos y le costaba, pero lo hacía”, finalizó la artista.

