La emoción de Karina Mazzocco por su desembarco en América: “Hacía rato que soñaba con que llegara este momento”

Karina Mazzocco (Foto: Instagram)

Tiene un gran desafío por delante. Sin embargo, Karina Mazzocco no puede estar más feliz. Desde hace tiempo, la conductora deseaba volver a la televisión de aire. Y, tras un par de reemplazos en Incorrectas y en Fantino a la Tarde, se había ilusionado con la posibilidad de que esto se concretara en la pantalla de América. Algo que, finalmente, se dio de la manera más inesperada. Y es que, cuando Fabián Doman anunció que dejaba el periodismo y el nombre de Alejandro Fantino empezó a sonar como su posible sucesor en Intratables, todos los ojos se posaron en ella para ocupar la franja que hasta hoy lideraba el ex Animales Sueltos.

“Estoy muy contenta. Hacía rato que estaba soñando con que llegara este momento. Te diría que fue desde que hice el reemplazo de Moria Casán, allá por el 2019. Luego, me ilusioné mucho más cuando el número acompañó y todo anduvo bien en el mes de enero, que reemplacé a Ale en sus vacaciones. Y bueno, ocurrió el milagro: con la partida de Doman y el pase de Fantino al programa de la noche, en el prime time, se hizo un lugar para mí”, comentó Mazzocco en diálogo con Teleshow.

Claro que Karina no seguirá con el mismo formato que estaba llevando adelante su antecesor, aunque sí estará en las manos de la misma productora: Jotax. “Yo deseaba conducir un programa a la tarde. Voy a hacer un mágazine femenino, que tiene el enorme desafío de ser ganchero. Porque los últimos programas de mujeres hechos por mujeres no funcionaron demasiado bien... Así que estoy poniendo toda mi energía para que esto resulte novedoso”, reconoció.

Karina se prepara para un nuevo desafío (Foto; Instagram)

Por el momento, no se sabe el nombre que llevará el programa con el que debutará el próximo lunes 12 de julio a las 16 hs. Y tampoco está definido el equipo de columnistas que la acompañarán en este nuevo proyecto, algo que se terminará de cerrar a lo largo de esta semana. Pero la conductora está confiada en que logrará captar la atención de la audiencia. “Se van a abordar temas que nos importan a las mujeres, así que estoy muy ilusionada con esta posibilidad”, aseguró.

Y luego reflexionó: “Tengo muchas ganas de hacer un programa que funcione, ofreciéndole contenido a las mujeres y también a los hombres, en esta etapa social tan extraña en la que el varón está un poco desdibujado frente a tanto crecimiento femenino. Así que me parece que es una muy buena oportunidad para hacer un mágazine distinto y para un momento diferente”.

Como no podía ser de otra manera, para esta nueva empresa Karina cuenta con el apoyo incondicional de su esposo, Omar El Bacha, y su hijo Malek. “En casa está todo fenómeno. Acá saben lo apasionada y amante que soy de mi trabajo. Así que estamos todos de celebración, porque ellos tienen muy en claro cuánto yo deseaba volver a la televisión abierta con un programa propio. Además, mi chico ya tiene 14 años, se mueve solo, anda con su bicicleta de acá para allá, hace deportes, va al colegio los días que tiene presencialidad y, cuando le tocan clases virtuales, maneja sus horarios. Es decir que no depende de mí. Y mi marido también me apoya al cien por ciento. O sea que estamos todos contentos”, concluyó Mazzocco.

