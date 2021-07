Alejandro Fantino se despidió de su programa para conducir Intratables: “Es como jugar en la Bombonera o en el Maracaná”

La despedida de Alejandro Fantino en el último programa de Fantino a la tarde (América)

Un martes de emociones fuertes para Alejandro Fantino. El conductor santafesino le puso fin a su experiencia en las tardes de América antes de asumir un gran desafío profesional: desde el próximo lunes, será el conductor de Intratables, luego de la sorpresiva renuncia de Fabián Doman. Por todo esto, fue una jornada especial, que empezó con un lapsus y terminó con los mejores deseos por lo que vendrá.

El separador con el logo del programa, la cortina de cada día, las luces tenues listas para encederse y la cámara que hace zoom al conductor para una presentación que parecía rutinaria. Pero la ansiedad, la inminencia del cambio y un instante de confusión le jugaron una mala pasada. “Buenas noches”, comenzó Alejandro cuando el reloj marcaba las 16 clavadas y se disponía a empezar su programa que llamado, precisamente, Fantino a la tarde.

Enseguida, el conductor y los panelistas notaron el desliz. Entre risas e ironías, Alejandro intentó explicar lo que había pasado. “Venía pensando... juro por la memoria de mi viejo... mirá el fallido freudiano”, enumeró el conductor intentando, sin éxito, ordenar la confusión. Lo mejor, en estos casos, es barajar y dar de nuevo, y el conductor pidió de nuevo la cortina: “Buenas tardes a todas, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? Qué quemado, no que es lapsus que tuve”, repitió el santafesino, que no podía salir del fallido. Sin embargo, por más vueltas que le diera, tenía una única explicación: su último programa al aire, del que prometió despedirse.

Fantino comenzó su programa con un lapsus que tiene que ver con su futuro inmediato (Fantino a la tarde - América)

Pero para eso todavía faltaban casi dos horas de un programa hecho con el mismo profesionalismo y compromiso de siempre. Invitados, móviles, información y debate. Así llegaron sus últimas palabras en el ciclo vespertino. El conductor empezó con un breve repaso de su trayectoria en la televisión y contó cómo nació el ciclo del que se estaba despidiendo. En este punto, agradeció a la productora Jotax y al canal América por la oportunidad luego de su salida de Animales sueltos y de la posibilidad de conducir un ciclo en el prime time, que se frustró por la pandemia.

“Me hicieron un huequito y se jugaron la vida por mí. Me abrieron la posibilidad de trabajar a la tarde, no había ni estudio cuando llegamos, porque estaba la televisión muy complicada y este programa se fue armando de a poco”; evocó remontándose a los inicios, allá por marzo del 2020, cuando ocupó el lugar que había dejado Incorrectas.

Fantino destacó la evolución del programa, que se construyó sobre la marcha. “Estábamos para quedarnos a vivir, nos está yendo bien y podríamos quedarnos años aquí, muy felices en este horario”, señaló. Entonces, llegó esa oferta que no podía rechazar: “Se abre la puerta de ir al prime time de Intratables”, señaló y graficó con expresiones deportivas lo que significaba este paso laboral. “Los conductores de televisión soñamos con el prime time. Es jugar en el court central de Wimbledon, o correr Fórmula 1 en Mónaco o jugar un partido de fútbol en la Bombonera o el Maracaná. Imagínense si te dicen: ‘Prime time e Intratables’”.

La renuncia de Fabián Doman a Intratables, que le abrió la puerta a Alejandro Fantino

Fantino relató que cuando escuchó la propuesta, estuvo dos días llorando de la emoción: “Es el programa que siempre quise hacer. Vuela, es una máquina. Es una animalada como juega ese equipo: el programa, el prime time, el canal, todo es una maquinita aceitada”, destacó el conductor, y anticipó cómo imagina su tarea en Intratables, donde debutará el lunes 12 de julio. “Quiero que todos jueguen, que todos la rompan, que todos sean cada vez mejores en lo suyo. Esa es mi lógica para laburar en un programa coral”, afirmó.

Para la despedida, agradeció a la directiva del canal, al equipo técnico y a la producción que lo acompañó este ciclo y le pidió “mil disculpas por mis locuras. Sé que estoy completamente loco, pero siempre es constructivo y para que todos volemos un poquito más alto”, señaló. Le deseó los mejores augurios a Karina Mazzocco, que ya lo remplazó durante el verano y que ocupará su lugar a partir del lunes: “La va a romper. Crack total, Kari”. Y las últimas palabras fueron para la audiencia: “No tengo más que palabras de agradecimiento para todos ustedes que están del otro lado y hace 28 años que me bancan. Yo siento que me quieren y están siempre ahí”, cerró.

SEGUIR LEYENDO: