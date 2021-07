Un cocinero se le declaró en vivo a Martina Soto Pose: “Es un amor platónico”

La reacción de Martina Soto Pose cuando un cocinero le declaró su amor en vivo (Video: "Lo de Mariana" - El Trece)

Este martes se vivió un insólita situación al aire en Lo de Mariana, el programa que conduce Mariana Fabbiani en las mañanas de El Trece. En un momento, la conductora le pidió a Emmanuel Escobar, ex participante de El gran premio de la cocina y actual ayudante de Christophe Krywonis, que se saque el barbijo. “¿Vos tenés novia? ¿Novio?”, comenzó preguntándole. “Estoy enamorado de una chica del programa. De El Trece, pero te puedo dar solo esa información, no me puedo quemar”, comentó misterioso el cocinero.

“Está lanzado al vacío. ¿Está acá en el programa?”, siguió consultándolo la animadora, que logró su objetivo: que revelara el nombre de su enamorada. “Es Martina”, dijo ante la sorpresa de todos los presentes en el estudio. En ese momento, y a modo de broma, la panelista intervino: “Es lo que genero, estoy acostumbrada”, pero agregó: “Emma, no había necesidad realmente. Basta”. Inmediatamente, Fabbiani acotó: “Está comprometida, tiene marido”, pero el cocinero señaló: “Lo sé, pero bueno, es un amor platónico”. “Me encanta que se le fue todo lo colorado una vez que lo dijo, capaz que estuvo colorado todo este tiempo por Martina”, dijo entre risas la conductora.

“Yo medio que me estoy enterando de esto ahora, me agarró un poco en shock. ¡Nunca me dijiste nada fuera de cámara! ¿Había que hacerlo público de esta manera?”, lanzó la periodista, a lo que Emma respondió: “No me animaba”. Al final, y ante la insistencia de los presentes, él la sacó a bailar al ritmo de “Vacaciones”, de Wisin.

Cabe recordar que hace días, la conductora anunció el final del ciclo matutino. “¡Hooooola!️ Les quiero contar algo que nos tiene a todos por acá un poco tristes: Lo de Mariana termina el 9 de julio”, dijo Fabbiani en un texto que compartió en su Instagram junto a un álbum de fotos en el que se ve al equipo que la acompañó en el ciclo que había debutado el pasado 12 de abril: el cocinero Christophe Krywonis, Federico Seeber, Martina Soto Pose, Mercedes Ninci, Florencia Arietto y Guillermo Capuya. “Hay ciclos que duran más y otros que duran menos y esta vez tocó así. Hay veces que, por más que uno le ponga todo, las cosas no se dan. Y esta vez fue una de esas. Nos quedan unos días así que hasta el final disfrutaremos y daremos lo mejor”, dijo Mariana en el texto, tratando de encontrar alguna explicación para este precipitado final.

El posteo con el que Mariana Fabbiani anunció el final de "Lo de Mariana" (Foto: Instagram @marianafabbiani)

Pese a la tristeza de la noticia, la conductora apostó por destacar lo bueno que dejó la existencia de Lo de Mariana: “Hay algo muy positivo que rescato de este programa y es el vínculo que se generó en el equipo. Todos tirando para adelante, poniendo lo mejor y siempre con una sonrisa. Voy a extrañar a gente muy linda con la que me encariñé en este tiempo pero ya vendrán nuevos proyectos”, dijo. Por último, le abrió la puerta a la esperanza: “Todo cambio es una oportunidad y de todo siempre aprendemos así que GRACIAS!!! Se los quiere”, cerró con gratitud y con un emoji sonriente.

