Leonor, la viuda de Mauro Viale, habló de su vida juntos y contó cómo transita el duelo: “Nos hemos cuidado recíprocamente”

Leonor Viale habló de Mauro Viale (Video: "Vino Para Vos", KZO)

Con una templanza admirable, Leonor Schwadron de Viale se sentó en el sillón de Vino para Vos, el programa de Tomás Dente emitido por el canal KZO, para recordar a Mauro Viale, quien fuera su marido durante más de medio siglo.

Conmovida pero súper profesional, la psicóloga empezó la charla repasando cómo habría que encarar el duelo por la pérdida de un familiar querido. “A través del recordar los momentos vividos... los mejores, para conservarlos en el interior. Y recrear eso que nos dio, que fue fuente de amor y protección”, sintetizó ante la escucha empática del conductor del ciclo.

Luego, Leonor reflexionó en particular entorno a qué le dejó quien fuera su marido, el reconocido periodista que falleció repentinamente el domingo 11 de abril a los 73 años, víctima del coronavirus. “Me llevé todo el amor de Mauro, y mis hijos también. Él transmitió pasión por el trabajo, que se nota en la actividad que ejercen ambos. Tanto Jonatan como Ivana, que están en los medios. Ivana es psicoanalista y periodista. Pregunta muy con el estilo de Mauro. Va al hueso”, apuntó la mamá de los hermanos Viale, quienes continuaron el legado de su papá.

Consultada por Tomy en relación a si los duelos tienen un período determinado de duración, Leonor fue contundente: “Los duelos se terminan. Los juicios se terminan”, dijo. “Un ritual religioso también va ayudando a poder ir transitando el duelo. Hay una rasgadura de ropa… porque se te rasga el alma. No esta permitido más de un año de tanto sufrimiento . Después de un año, estudiado por el rabinato, hay esa rasgadura que se hacen en las prendas que llevés… Se puede hilvanar, pero no se cose. De modo que una parte de ese duelo, según cada quien, puede quedar en un estado que no está del todo cosido”, explicó. Y con total simpleza y dulzura agregó: “Imagínate que un amor de tantos años va a ser difícil de coser”.

Leonor y Mauro Viale

Schwadron de Viale, además, dijo que los hijos y los nietos han sido para Mauro “la base de sustentación en lo que fue el esfuerzo”. Entonces, resumió: “Le dedicó la vida a su familia”. Asimismo, definió el de ellos como un vínculo basado en el amor. Y cuando Dente quiso saber si estaba en lo cierto al afirmar que además ese vínculo era “sano”, Leonor contestó: “No te equivocás. Porque nos hemos cuidado recíprocamente el uno al otro. ¿Viste cuando ante la ley firmás que cuidarás a tu pareja en la salud y enfermedad, en la riqueza y la pobreza? Bueno, se dio un cumplimento de la legalidad de esa firma a raja tabla”, cerró.

“No me conocía con tanta fortaleza. Parece que el hecho de sostener el crecimiento de mis hijos, que en este momento hay que apoyarlo mucho, hace que yo esté más fuerte todavía. Entonces, ellos son sostén de sí mismos, pero yo les aporto. Y eso me hace muy bien”, había manifestado Leonor hace un mes, en diálogo con Pía Shaw en para el programa El Espectador (CNN Radio). “Así que tengo el orgullo de ser y seré por siempre la esposa de Mauro Viale”, enfatizó Schwadron.

