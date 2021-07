Barby Silenzi reveló cómo se encuentra El Polaco tras la muerte de su padre: “Él le está poniendo toda la garra para volver a La Academia”

El mensaje de Barby Silenzi para El Polaco en La Academia

El pasado jueves 24 de junio, Ezequiel El Polaco Cwirkaluk tuvo que afrontar uno de los momentos más tristes de su vida: la muerte de su papá, Jorge Carlos. Es por eso, que este jueves, Rodrigo Tapari lo reemplazó en La Academia 2021 mientras él lleva con mucho dolor el duelo. En este contexto, Barby Silenzi aprovechó para enviarle al aire unas palabras a su pareja.

“Él tenía una relación muy especial con su papá y fue muy fuerte”, señaló la bailarina, que contó además cómo su familia acompaña a El Polaco. “Estamos todo el tiempo y lo respetamos, por eso estamos acá con Rodri, cuidando su lugar. Mi amor, sé que nos estás mirando. Te mando un beso gigante, te amo y espero que estés muy bien pronto, cuando vuelvas”, completó Silenzi.

Rodrigo Tapari y Barby Silenzi (Foto: Franco Fafasuli)

Luego de bailar, Rodrigo Tapari le dedicó un tema especial al músico: “Esta canción a mí me cambió la vida, la escucho y me levanta el ánimo en momentos difíciles. Se llama ‘Levanto mis manos’ y es del compositor Samuel Hernández, un escritor de música cristiana. Así que espero que les guste”, anunció antes de comenzar una versión única de la melodía, interpretada junto a Walter, su compañero y guitarrista.

“Este momento de tu vida tenés que vivirlo, hacer tu duelo, pero sabé que te espera tu vida, tu familia y que, como dice la canción, aunque tengas mil problemas alzá tu mirada, agarrate de Dios, que siempre nos tira una cuerda”, manifestó Rodrigo muy emocionado por las palabras que le dedicó a su colega y amigo.

Tras la performance, que fue criticada por el jurado, Silenzi diálogo con Teleshow. “Fue muy difícil porque hay que ponerle todo, y la verdad que se complica”, dijo la participante sobre su vuelta a la pista en este momento familiar tan difícil. Consultada sobre cómo fueron estos días de El Polaco, su pareja manifestó: “Fue duro porque tenemos un montón de nenas y tenía que contenerlo a él. Yo quería estar más con él, pero también atendía a mis hijas”.

Barby Silenzi habló de El Polaco tras la muerte de su papá

“Yo no me despegué de su lado, pero no podía faltar a los ensayos, por eso, nada más ensayamos un día y medio. Fue una gala difícil”, sentenció. “Él le está poniendo toda la garra para volver”, aseguró.

Jorge Carlos era un exitoso empresario hasta que el alcohol y las drogas aparecieron en su vida y las adicciones lo llevaron por mal camino. Cuando El Polaco tenía cinco años, el hombre perdió todo y terminó hospitalizado. “Me interné dos años y él quería estar conmigo porque me extrañaba. Yo estuve en el Pabellón 1 de Open Door”, reveló el padre del cantante hace unos años en el magazine El diario de Mariana. Y luego manifestó su agradecimiento por la manera en que su hijo lo ayudó en su proceso de rehabilitación. “Me pasó a buscar con un auto y me llevó para recuperarme. Me salvó la vida”, había explicado con orgullo.

Hace unos años, cuando participó por primera vez del Bailando, El Polaco, relató en Revista Pronto detalles de su infancia. “Vivía con mi papá Jorge Carlos, mi mamá Mariana y mis hermanos Jonathan y Rocío. En principio tuve una vida más o menos normal, pero después hubo situaciones feas”, contó. Su mamá era ama de casa y su padre tenía una fábrica de aberturas, pero su adicción lo hizo perder su negocio y eso terminó afectando a toda la familia.

SEGUIR LEYENDO: