La dramática situación económica de un ex Gran Hermano: “No llego ni a principio de mes”

Alejandro Iglesias fue uno de los participantes más recordados de Gran Hermano. En la edición 2011, y cuando aún no estaba tan visibilizada la lucha trans, fue uno de los primeros en levantar la bandera en uno de los realities más vistos. Incluso, luego de su paso por la casa, pudo concretar la operación de reasignación de sexo.

Hoy, a diez años de su máxima exposición en los medios, reapareció públicamente en una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live, donde contó que atraviesa una dramática situación económica. Si bien es empleado del área de Diversidad Sexual del Ministerio de Desarrollo Social, su sueldo no le alcanza. “La verdad es que no llegamos ni al 5, ni a principios de mes, ese es el tema”, reveló preocupado. Y detalló: “Salí varias veces a hacer changas, reparto, porque yo tengo un autito entonces hice repartos para Mercado Libre, después también ando haciendo viajecitos particulares por la calle, llevar cosas, tipo cadete. Eso es para comer hoy, el día a día, y mañana haré algo para comer mañana, y así. Y el sueldo es para pagar impuestos, cosas, si se te rompió una canilla, no llegás”.

El drama económico de Alejandro Iglesias, ex Gran Hermano (Video: Mitre Live)

Sin embargo, contó que tuvo que dejar de hacerlo por un tema de salud. “Me tengo que operar, tengo que hacerme un cambio de la prótesis que tenía por el tema de la faloplastía, entonces decidí dejar de hacer esas changuitas un poco porque la calle te vuelve loco. En uno de esos repartos, choqué el auto y el arreglo me sale más de todo lo que gané durante todo el año haciendo repartos, entonces está así la cosa. La verdad, no se llega”.

Respecto a la situación de los salarios en el estado, también se mostró molesto. “Nos cansamos de pelear también porque las personas trans que somos estatales entramos con el sueldo más bajo de todos porque no tenemos formación académica”, señaló. Y amplió: “En mi oficina, somos 20 personas y son todos con títulos, y están ganando el doble que yo”. “Y el área es un área de diversidad, y los que ponemos el cuerpo, los que peleamos por las leyes y participamos en proyectos de ley con respecto a todo lo que es diversidad sexual somos nosotros, y somos los que menos ganamos. Estamos en el nivel más bajo de sueldo de Desarrollo Social. Es una lucha, no te reconocen mucho”, manifestó.

En 2013, el ex GH había revelado cómo fue que llegó a juntar el dinero para la cirugía: “Por medio de conocidos, empecé con la lucha por la identidad de género y me fui cruzando a mucha gente en el camino. Entre ellos, conocí a una señora que trabaja para Presidencia de la Nación y nos ayudó a iniciar el trámite para el pedido de la prótesis. Eso tardó un año y medio y me salió en enero de este año. Conocí a la ministra de Economía de la Provincia, me preguntó el número de expediente y me dijo que iba a hacer lo que podía. Dos días después me llamó y me dijo que sí, que me ayudaban con el dinero”. “Esto estaba decidido hace muchísimo. Fue una lucha, muy burocrático. Fue tener que seguirlo y ponerle empuje”, afirmó en aquel entonces.





