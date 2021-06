Revelan el secreto mejor guardado de La Chilindrina: se hizo retoques estéticos

María Antonieta de la Nieves siempre será recordada por su mítico personaje de La Chilindrina

Hace días, la mítica serie de El Chavo del 8 cumplió 50 años y no hay un solo personaje que no haya quedado en el recuerdo de los televidentes. Por eso es que cada vez que sus actores comparten algo en sus redes sociales, los fans de la recordada ficción mexicana lo viralizan.

Así sucedió con una foto que María Antonieta de las Nieves, quien personificaba a La Chilindrina, publicó en su Instagram y en la que se veía a la actriz de 70 años en bikini disfrutando de la Bahía de Acapulco. La imagen data de febrero, y en ese entonces ella aclaró que no esperaba que su representante la subiera a sus redes. Incluso, contó que fue resultado de un error: era una captura de su cuñada, que no sabe cómo tomar las imágenes y no tomó el paisaje, tal como era su intención.

La imagen de "La Chilindrina" en bikini (Foto: Instagram de María Antonieta de las Nieves)

“Si salió bella (la fotografía) fue por pura casualidad, estaba en mi departamento en Acapulco y la tomó mi cuñada, que tiene 83 años y que no sabe cómo tomar fotos. Le dije, necesito que salga el paisaje de atrás, precisamente la bahía de Acapulco, le dije tómame de la cintura para arriba”, relató. Sin embargo, en la imagen se ve a de las Nieves de cuerpo completo.

Lo cierto es que en las últimas horas, una amiga de la actriz la mandó al frente en una entrevista con TV Notas, un portal mexicano de espectáculos, revelando que cuando le tomaron esa postal, ella acababa de someterse a un retoque estético.

“Se sometió a una operación con láser con un prestigioso médico de los famosos. Ha sido muy hermética a la hora de contar qué le hicieron, pero hasta donde tengo entendido le estiraron la piel y le quitaron las ‘patas de gallo’. Fue una intervención muy rápida y no invasiva. Salió ese mismo día del hospital”, explicó la mujer, que además aclaró que en ese momento nadie se dio cuenta por la mala calidad de la imagen. “Se ve con 20 años menos. Está muy contenta con los resultados. Su deseo ahora es recorrer varios países con El Circo de La Chilindrina”, señaló. Por otra parte, apuntó contra el hijo de María Antonieta al asegurar que fue quien obligó a su madre a eliminar de Instagram la publicación.

En el plano sentimental, su amiga también contó que si bien todavía atraviesa el dolor por la muerte de su marido, Gabriel Fernández, tiene ganas de encontrar un buen hombre para enamorarse y sentirse acompañada. Durante la cuarentena también bajó 10 kilos y después de vacunarse contra el COVID-19 se siente lista para volver a trabajar.

El saludo de La Chilindrina por los 50 años de El Chavo del 8

El 20 de junio, al cumplirse 50 años de la mítica serie, de las Nieves, que es muy activa en las redes, subió un video en el que hacía un especial saludo a sus seguidores. “Amigos, este saludo va especialmente para mis redes. Les quiero decir que los quiero muchísimo. Muchas gracias por estar conmigo durante 50 años de haber empezado el primer programa, que fue El Ropavejero, y no existían muchos personajes de la vecindad. Solo estábamos Don Ramón, Chavo, el actor que hizo el papel del ropavejero y yo. Se trataba de que La Chilindrina le tenía mucho miedo al ropavejero, porque mi papá siempre me decía ´Chilindrina, si te portas mal, te va a llevar el ropavejero´. Y como yo siempre me portaba mal, yo pensaba que me iba a llevar”, se la escucha decir en las imágenes y caracterizada como el papel que la llevó a la fama.





