Polémicos tuits de Úrsula Vargues contra los argentinos varados en Miami: “No vuelvan, nos hacen un favor”

Úrsula Vargues

Desde el lunes, y con el fin de frenar el avance de las nuevas cepas del coronavirus, rige en argentina un “cepo aéreo” que restringe la cantidad de pasajeros provenientes del exterior que ingresan al país. Ahora, el límite máximo de personas que ingresan a diario es de 600, lo que significa una reducción del 70% respecto de las 2.000 personas que podían entrar anteriormente.

La medida generó descontento por parte de varios argentinos que hoy están varados en distintas partes del mundo. “Ahora Alberto pretende que cuando llegue yo, después del 1 de julio hasta no sé cuánto, que vaya a un hotel 10 días de cuarentena. Pero... ¿qué se cree? Es anticonstitucional. ¿Cómo yo voy a ir a un hotel a pagármelo? Ni que me sobre, ni que tenga, ni que me lo regalen. ¿Estamos todos locos? ¿Qué son estas cosas? En lugar de vacunar a la gente, mejorar todo y ponerse a laburar ¿se la agarran con nosotros porque viajamos?”, sentenció Yanina Latorre desde Miami.

Desde sus redes sociales, Úrsula Vargues opinó sobre aquellos argentinos que están afuera y no pueden volver a su casa debido a las restricciones implementadas por el gobierno Nacional. “¿Te fuiste? ¿Pensaste que eras superior? A Argentina no entrás”, sentenció en Twitter.

Luego siguió: “Andante a dónde mierda quieras estar. Pero a Argentina no entrás. Nos estamos sacando una horda de imbéciles en un Twitt. Deseo que no vuelvas al país. Quedate lavando platos en Miami. Y no se te ocurra volver”.

Se estima que son unas 45 mil las personas que no pueden regresar, a quienes la ex modelo definió como “la grasa que nos sobra” y en otro posteo dijo que a ella también le gustaría viajar pero que prefiere no hacerlo porque “hay que cuidarse”.

Sobre los famosos que se quejan de las medidas, apuntó: “Exigen volver a un país que odian, porque en Miami son pobres. Al fin una imbécil que se creía mil no puede volver. El cornude es muy de ir a Miami. Y tu marido es un boludo. Pobre mina. Se hace la canchera y no tiene apellido sin su marido. Nadie necesita a la cornuda. A la gente de mierda ni cabida. Miami les ama. Quédense allá”.

Además del cupo de 600 ingresantes al país por vía aérea, la disposición implica un cierre de fronteras que podrá ser alterado sólo por excepciones dispuestas por la Dirección Nacional de Migraciones “cuando concurran especiales y acreditadas razones humanitarias que así lo ameriten”, con autorizaciones de Salud y Cancillería. Y los gobiernos provinciales podrán proponer, “de modo excepcional y transitorio” y “por razones de urgencia o humanitarias” la apertura de pasos fronterizos ubicados en su territorio, en consulta con Salud y Migraciones, estableciendo además “un corredor seguro”.

También se autoriza a “ampliar, disminuir o eliminar el citado cupo, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional” y desde el ministerio de Transporte aseguraron que “la idea es que no se suspendan los vuelos, pero que vengan con diferente ocupación”.

Por otro lado los argentinos que regresen desde el exterior entre el 1 de julio y el 31 de agosto deberán aislarse en lugares que determinen los gobiernos provinciales y de CABA, durante 10 días, contados desde el testeo realizado en el país de origen.

Yanina Latorre es una de las argentinas famosas que ahora está en Miami con sus hijos aguardando poder volver. Nicole Neumann y su novio Juan Manuel Urcera y Eugenia la China Suárez con sus hijos Rufina, Amancio y Magnolia y su mamá y su hermano también estuvieron en el país del norte pero regresaron en las primeras horas del fin de semana que pasó.

El martes por la madrugada volvieron al país, entrando en el cupo de 600 ingresantes, Nicolás Vázquez y Ginena Accardi. La pareja había ido a Estados Unidos a principios de junio por trabajo y estuvo en el derrumbe de la semana pasada en Miami, viajó en un avión privado que le consiguió su amigo Paul Kirzner, ya que su vuelo había sido cancelado.