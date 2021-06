Mariela Anchipi contó cómo sigue la salud de Dady Brieva tras haber sufrido un sangrado intestinal

Mariela Anchipi y Dady Brieva llevan nueve años de casados

A principios de junio, la salud de Dady Brieva preocupó a todos cuando se supo que fue internado de urgencia en el Sanatorio Anchorena por un sangrado intestinal. “Brieva tuvo covid y se dio la primera dosis de la vacuna. Pero esto no tiene nada que ver, es un tema estomacal que le produjo un sangrado intestinal y por lo tanto está haciéndose estudios médicos y esperando una posible intervención menor en todo caso. Está todo encaminado para poder estar de vuelta en su casa mañana”, explicó en esa oportunidad Rodrigo Lussich en el Intrusos.

Afortunadamente, tal como pronosticó el periodista, el actor de 64 años fue dado de alta al día siguiente y continuó con su recuperación junto a su familia. “No estaba pautado este estudio, fue simplemente porque tuvo ese episodio: fue al baño y se fue en sangre, y era mucha cantidad para ser hemorroides nada más, por eso lo sometieron a esos estudios”, señaló la Chipi en aquel entonces.

Este martes, la bailarina fue invitada a Los Ángeles de la Mañana y dio más detalles de la evolución de la salud de su marido. “Fue un cúmulo de cosas”, dijo y aseguró que se encuentra en perfecto estado, y que “está tomando un medicamento, que si hace efecto, podría llegar a salvarlo de ser operado de hemorroides internas”. Y agregó entre risas: “Me parece que fue la emoción de Colón”, haciendo referencia al campeonato que logró el equipo de sus amores en la Liga Profesional.

Mariela Anchipi contó cómo sigue la salud de Dady Brieva (Video: "Los Ángeles de la Mañana" - El Trece)

En ese sentido, destacó que este cuadro nada tuvo que ver con el coronavirus que la pareja transitó a fines de marzo. “Con la pandemia tuvimos etapas, como creo que todo el mundo, tuvimos Covid, la pasamos, yo si no me hacía el hisopado ni me daba cuenta, no tuve fiebre, ni tos, ni nada. Dady si tuvo un día de un poco de fiebre, tos casi nada. Creo que como aún no estaban las cepas más bravas, me parece que nos agarró algo más tranquilo”, señaló. Y aclaró que luego de transitar la enfermedad, se hicieron todos los chequeos pertinentes, que afortunadamente “dieron súper bien”. “No tenemos nada ninguno de los dos”, precisó. Por otra parte, destacó que el humorista sigue trabajando en la radio y además, en el Teatro Picadero.

Hace apenas diez días, Dady estuvo como invitado en el programa PH Podemos Hablar, que conduce Andy Kusnetzoff todos los sábados por la pantalla de Telefe. Allí, pronosticó quién será el próximo presidente de la Argentina. El actor debió retirarse antes de que terminara el ciclo porque tenía otro compromiso. Al levantarse de la mesa, Andy le preguntó en tono de broma: “¿Te jode si nos quedamos?”. Dady le respondió en referencia a la presencia en el estudio de Axel Kicillof, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires: “No, no. Quédense con el futuro presidente de la República Argentina, dale”. “Eh, la mandó”, le contestó Kusnetzoff, respecto al pronóstico realizado por Brieva, que siempre se ha manifestado a favor del kirchnerismo.

Durante ese encuentro, también dio su visión sobre la pandemia. “Nos puso de rodillas a todos. A los que tienen Osde 1800, a los pobres. Nos igualó a todos, a los que tienen, a los que no tienen, a los tarados, a los estúpidos. A todos nos puso de rodillas. Tuve un episodio jodido”, señaló el ex integrante del trío Midachi.





