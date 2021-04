La “Chilindrina” reveló por qué se dejó ver en bikini a los 70 años

(Foto: Instagram de María Antonieta de las Nieves)

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina aclaró que la foto en bikini que publicó en sus redes sociales, no era para presumir su figura a sus 70 años de edad, sino solamente porque es una adoradora del sol que disfrutaba del momento.

En entrevista en el programa radial de Javier Poza, dijo que no esperaba que su representante, quien maneja sus redes sociales, subiera la polémica foto que se viralizó en febrero. Según la actriz, ella solo quería tomar una imagen de la Bahía de Acapulco.

“Estuve en Acapulco unos días, ya no hay tanto smog aquí en la ciudad, pero quería ver el cielo el azul, quería ver eso. Ahorita toda mi familia está bien, bendito dios. Quisiéramos ser más libres y hacer lo que quisiéramos pero aún así nos fuimos un ratito”, dijo a Poza quien le había preguntado sobre sus vacaciones más recientes.

La Chilindrina abundó que la polémica imagen fue resultado de un error, pues fue producto de una captura de su cuñada, que no sabe cómo tomar las imágenes.

(Foto: Instagram de María Antonieta de las Nieves)

“Si salió bella (la fotografía) fue por pura casualidad, estaba en mi departamento en Acapulco y la tomó mi cuñada, que tiene 83 años y que no sabe cómo tomar fotos. Le dije, necesito que salga el paisaje de atrás, precisamente la bahía de Acapulco, le dije tómame de la cintura para arriba” sin embargo, en la imagen se ve a de las Nieves de cuerpo completo.

“Me tomó de los tobillos para arriba, y déjame decirte, siempre he sido adoradora del sol, toda mi vida he usado trajes de baño chiquitos para poder asolearme bien y lo que pasa es que nunca se nos hubiera ocurrido subir una foto de esas”, precisó la actriz sobre el motivo de usar traje de baño a su edad.

Explicó que su intención no era encender las redes, expresó que no tiene un cuerpazo para presumir, como usualmente lo hacen las actrices en redes sociales como Instagram. Mostró perplejidad, pues admitió que no supo cómo su foto se hizo viral rápidamente.

“No tengo un cuerpazo de Maribel Guardia para decir: ahí les voy, pues jamás. Le hecho la culpa a mi representante. mandé las fotos sin siquiera verlas. En otra época nunca hubiera pensado enseñar mis fotos en redes, ahora es muy fácil, solo la pones en ellas y ya”, dijo.

La chilindrina (Foto: Archivo)

Las fotografías en traje de baño sorprendieron porque María Antonieta muy pocas veces se ha dejado ver de esta manera y en la pantalla sólo lo hizo para una emblemática película producida por Roberto Gómez Bolaños en la década de los 80.

Su aparición ocurrió después de casi una década de trabajar en el exitoso programa del creador de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado. En aquella ocasión interpretó a “Diana” para la cinta mexicana El Chanfle 2, filmada en Taxco, Guerrero, y en la que aceptó aparecer con poca ropa.

Por otro lado, esta dijo que ya se ha vacunado contra el Covid-19 y que incluso ya le han dado se segunda dosis de la inoculación. Precisó que no fue algo que generara complicaciones como una reacción alérgica.

“Ya me vacuné dos veces, afortunadamente, aunque sigo a la espera (...) seguimos esperando lo que diga le gobierno para ver cómo vamos (para seguir saliendo) no me dolió nada cuando me vacunaron, es más, la primera vez me dolió un poquito el brazo cuando lo levantaba, si me toca una tercera vez, todo estaría bien”.

