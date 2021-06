La angustia de Noelia Marzol al dejar por primera vez a su bebé para ir a trabajar: “Siento que me estoy muriendo”

Hace poco más de un mes, el 23 de mayo, Noelia Marzol fue mamá por primera vez. La actriz y su pareja Ramiro Arias le dieron la bienvenida al mundo a Donatello, y como ocurrió con los momentos más importantes de su embarazo, la bailarina lo compartió con sus seguidores en su cuenta de Instagram, con lujo de detalles: “Anoche 21 hs. rompí bolsa. Vinimos al Sanatorio Otamendi y a las 04:58 hs. nació por parto natural el amor de nuestras vidas”, escribió junto a la foto de la pareja con el recién nacido.

De acuerdo a los controles prenatales que Noelia se venía haciendo, el médico le había indicado que cuando naciera su bebé debía permanecer algunos días en neonatología. Fueron casi veinte días en los que Doni, como llaman cariñosamente al bebé, permaneció internado. La modelo y el futbolista fueron constantemente de su casa al sanatorio para acompañarlo, por lo que entablaron un vínculo muy fuerte con las enfermeras de la sala donde él estuvo y a quienes le agradecieron especialmente en sus redes sociales. “Les debo todo, gracias a este grupo de profesionales por cuidar a mi Doni, no existen palabras de agradecimiento, son lo más”, escribió con una foto del equipo médico y el nene.

La angustia de Noelia Marzol por dejar a su bebe por primera vez (Instagram: noeliamarzolok)

Una vez que recibió el alta, los tres se instalaron en su domicilio para seguir descubriendo día a día las nuevas experiencias que le tenía guardada la vida. Hace unos días, cuando Doni cumplió su primer mes, y la actriz lo celebró con un emotivo posteo, contando cómo había cambiado su cotidianeidad. “¡Algunos días está literalmente prendido el día completo, libre demanda para mi bebe! Se alimenta pero también mimosea y a mí me encanta”, escribió junto a una foto en la que le está dando el pecho.

Las cosas venían tranquilas hasta que esta mañana llegó la gran prueba. Por primera vez, Noelia iba a dejar a su hijo al cuidado de otra persona. Y no importaba que sean un par de horas y que la niñera a cargo sea ni más ni menos que su madre, Inés. La angustia la sentía de cualquier manera, y a modo de catarsis lo compartió con sus más de dos millones de seguidores en sus historias de Instagram.

Noelia llegó justo a tiempo para amamantar a su bebé (Instagram: noeliamarzolok)

“Primera vez que me estoy yendo. Voy a trabajar dos horas y siento que me voy a morir”, relata la protagonista de Sex, mientras filma a la abuela con su nieto en brazos. Con toda su experiencia de madre, ella con un gesto le dice todo: que se despreocupe, que no es para tanto, que el tiempo pasa rápido.

“Siento que me estoy muriendo, y eso que se lo estoy dejando a mami”, insiste Noelia, que para que no queden dudas, lo suscribe con un texto: “Sentir que muero no es metáfora. Es literal”. A todo esto, Doni no parece estar enterado de nada. Y si lo está, tiene resuelto hacerle las cosas sencillas a su madre, y dormita plácidamente en brazos de su abuela. Si las horas pasaron lentas o a paso acelerado solo lo sabe Noelia. Lo que sí, fue el lapso necesario para poder amamantarlo. “Volví justo a tiempo”, escribió la bailarina horas más tarde para acompañar una foto de Donatello tomando la teta. Prueba superada. Una más.

